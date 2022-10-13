В Госдуме предложили создать ведомство для продажи пиратских фильмов

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что в России нужно создать ведомство, которое будет собирать и продавать недоступный россиянам легально контент.
По его словам, так пользователи будут платить не правообладателям или пиратам, а государству.
Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться.
Кирьянов подчеркнул, что россияне не должны чувствовать себя «в дискриминационном положении, лишенными каких-то сервисов».
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