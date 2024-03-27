Кто сыграет в четвертой части подросткового хоррора «Улица страха»

Netflix объявил актерский состав для следующей части во вселенной «Улицы страха» под названием «Королева выпускного бала» (или Prom Queen в оригинале).

Итак, главные роли исполнят:

Индиа Фаулер («Невероятные»);

Сюзанна Сон («Идол»);

Фина Страцца («Возвышаясь над тенью»);

Дэвид Яконо («Великая армия»);

Элла Рубин («Миллиарды»);

Крис Клейн («Американский пирог»);

Лили Тейлор («Клиент всегда мертв»;

Кэтрин Уотерстон («Вавилон»).

В основу грядущего подросткового хоррора ляжет одноименный роман Роберта Лоуренса Стайна, по сюжету которого на улицах города начинают исчезать девушки, а главных героинь ждет адский выпускной вечер.

Даты выхода пока нет.