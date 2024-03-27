Кто сыграет в четвертой части подросткового хоррора «Улица страха»

Netflix объявил актерский состав для следующей части во вселенной «Улицы страха» под названием «Королева выпускного бала» (или Prom Queen в оригинале).
Итак, главные роли исполнят:
- Индиа Фаулер («Невероятные»);
- Сюзанна Сон («Идол»);
- Фина Страцца («Возвышаясь над тенью»);
- Дэвид Яконо («Великая армия»);
- Элла Рубин («Миллиарды»);
- Крис Клейн («Американский пирог»);
- Лили Тейлор («Клиент всегда мертв»;
- Кэтрин Уотерстон («Вавилон»).
В основу грядущего подросткового хоррора ляжет одноименный роман Роберта Лоуренса Стайна, по сюжету которого на улицах города начинают исчезать девушки, а главных героинь ждет адский выпускной вечер.
Даты выхода пока нет.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.