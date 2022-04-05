Кто вошёл в шорт-лист «АБС-премии» 2022 года?

Фото: Никита Аверин

Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили шорт-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

Художественная проза

Татьяна Алфёрова — «Дар языков»

Дмитрий Володихин — «Штурм бункера»

Шамиль Идиатуллин — «Светлая память»

Дмитрий Колодан — «Дом ночи»

Тимур Максютов — «Чешуя ангела»

Андрей Рубанов — «Человек из красного дерева»

Андрей Столяров — «Продолженное настоящее»

Михаил Харит — «Рыбари и виноградари. В начале перемен»

Критика и публицистика

Владимир Березин — «Необычайное: Критика, публицистика, эссе»

Артём Гуларян, Олег Третьяков — «Эволюция жанра альтернативной истории в российской фантастике»

Дмитрий Казаков — «Магия слов: Создание миров, призывание демонов, воскрешение мёртвых»

Сергей Неграш — «Иные замки. Путеводитель по зарубежной фантастике»

Геннадий Прашкевич — «Портрет писателя в молодости»

Леонид Смирнов — «Библиография отечественной фантастики, изданной на русском языке в Российской империи и Советском Союзе, а также за рубежом с 1759 по 1991 год. В семи томах»

В этом году в состав жюри входят писатель и журналист Дмитрий Быков, литературный критик Василий Владимирский, писательница и переводчица Юлия Зонис, писатель и журналист Андрей Первушин и другие. Весь список — на сайте премии.

Финалистов объявят традиционно 21 мая.