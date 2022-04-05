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    #конкурсы и премии

    Кто вошёл в шорт-лист «АБС-премии» 2022 года?

    5 апреля 2022
    05.04.2022
    412
    0 минут на чтение
    #конкурсы и премии

    Фото: Никита Аверин

    Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили шорт-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

    Художественная проза

    • Татьяна Алфёрова — «Дар языков»
    • Дмитрий Володихин — «Штурм бункера»
    • Шамиль Идиатуллин — «Светлая память»
    • Дмитрий Колодан — «Дом ночи»
    • Тимур Максютов — «Чешуя ангела»
    • Андрей Рубанов — «Человек из красного дерева»
    • Андрей Столяров — «Продолженное настоящее»
    • Михаил Харит — «Рыбари и виноградари. В начале перемен»

    Критика и публицистика

    • Владимир Березин — «Необычайное: Критика, публицистика, эссе»
    • Артём Гуларян, Олег Третьяков — «Эволюция жанра альтернативной истории в российской фантастике»
    • Дмитрий Казаков — «Магия слов: Создание миров, призывание демонов, воскрешение мёртвых»
    • Сергей Неграш — «Иные замки. Путеводитель по зарубежной фантастике»
    • Геннадий Прашкевич — «Портрет писателя в молодости»
    • Леонид Смирнов — «Библиография отечественной фантастики, изданной на русском языке в Российской империи и Советском Союзе, а также за рубежом с 1759 по 1991 год. В семи томах»

    В этом году в состав жюри входят писатель и журналист Дмитрий Быков, литературный критик Василий Владимирский, писательница и переводчица Юлия Зонис, писатель и журналист Андрей Первушин и другие. Весь список — на сайте премии.

    Финалистов объявят традиционно 21 мая.

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