Кто вошёл в шорт-лист «АБС-премии» 2022 года?

Фото: Никита Аверин
Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили шорт-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.
Художественная проза
- Татьяна Алфёрова — «Дар языков»
- Дмитрий Володихин — «Штурм бункера»
- Шамиль Идиатуллин — «Светлая память»
- Дмитрий Колодан — «Дом ночи»
- Тимур Максютов — «Чешуя ангела»
- Андрей Рубанов — «Человек из красного дерева»
- Андрей Столяров — «Продолженное настоящее»
- Михаил Харит — «Рыбари и виноградари. В начале перемен»
Критика и публицистика
- Владимир Березин — «Необычайное: Критика, публицистика, эссе»
- Артём Гуларян, Олег Третьяков — «Эволюция жанра альтернативной истории в российской фантастике»
- Дмитрий Казаков — «Магия слов: Создание миров, призывание демонов, воскрешение мёртвых»
- Сергей Неграш — «Иные замки. Путеводитель по зарубежной фантастике»
- Геннадий Прашкевич — «Портрет писателя в молодости»
- Леонид Смирнов — «Библиография отечественной фантастики, изданной на русском языке в Российской империи и Советском Союзе, а также за рубежом с 1759 по 1991 год. В семи томах»
В этом году в состав жюри входят писатель и журналист Дмитрий Быков, литературный критик Василий Владимирский, писательница и переводчица Юлия Зонис, писатель и журналист Андрей Первушин и другие. Весь список — на сайте премии.
Финалистов объявят традиционно 21 мая.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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