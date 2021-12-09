«Люблю запах гепарина по утрам» — вышел новый ролик от авторов «Русской кибердеревни»

Создатели ролика про русскую кибердеревню порадовали нас свежим видео в своем традиционном юмористически-фантастическом формате.

Новое видео посвящено кибербольницам в России. По сюжету герои с помощью современных технологий уменьшаются и отправляются в киберскорой внутрь пациента, чтобы спасти его от гибели — место нашлось даже для отсылки к «Назад в будущее».

За постановку вновь отвечал создатель проекта Сергей Васильев, который снял все предыдущие ролики.

Правда, это была только первая часть, которая обрывается на клиффхэнгере. Когда выйдет продолжение, пока неизвестно.