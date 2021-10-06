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    Новости

    Майк Флэнеган снимет для Netflix сериал по «Падению дома Ашеров» Эдгара Аллана По

    6 октября 2021
    06.10.2021
    118
    0 минут на чтение
    Майк Флэнеган снимет для Netflix сериал по «Падению дома Ашеров» Эдгара Аллана По

    Deadline сообщает, что Майк Флэнеган, автор сериалов «Полуночная месса» и «Призрак дома на холме», создаст новый проект для Netflix под названием «Падение дома Ашеров».

    В основу сериала ляжет не только одноимённый рассказ Эдгара По, но и некоторые другие. Все детали держатся в секрете. «Падение дома Ашеров», опубликованное в 1893 году, повествует о владельце родового поместья Родерике Ашере, которого одолевает редкая болезнь, обостряющая все его чувства, и его мрачном жилище со странной трещиной, рассекающей здание сверху донизу. Рассказ затрагивал темы безумия, семейной трагедии, изоляции и метафизических сущностей.

    Флэнеган спродюсирует проект и выступит исполнительным продюсером. Он будет работать совместно со своим коллегами продюсером Тревором Мэйси, а также сценаристкой Эмми Гринвис и Майклом Фимоньяри.

    Сериал будет состоять из восьми серий, Фимоньяри и Флэнеган снимут по четыре эпизода каждый. Это шоу не будет связано с предыдущими работами Флэнегана.

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