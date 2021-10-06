Майк Флэнеган снимет для Netflix сериал по «Падению дома Ашеров» Эдгара Аллана По

Deadline сообщает, что Майк Флэнеган, автор сериалов «Полуночная месса» и «Призрак дома на холме», создаст новый проект для Netflix под названием «Падение дома Ашеров».

В основу сериала ляжет не только одноимённый рассказ Эдгара По, но и некоторые другие. Все детали держатся в секрете. «Падение дома Ашеров», опубликованное в 1893 году, повествует о владельце родового поместья Родерике Ашере, которого одолевает редкая болезнь, обостряющая все его чувства, и его мрачном жилище со странной трещиной, рассекающей здание сверху донизу. Рассказ затрагивал темы безумия, семейной трагедии, изоляции и метафизических сущностей.

Флэнеган спродюсирует проект и выступит исполнительным продюсером. Он будет работать совместно со своим коллегами продюсером Тревором Мэйси, а также сценаристкой Эмми Гринвис и Майклом Фимоньяри.

Сериал будет состоять из восьми серий, Фимоньяри и Флэнеган снимут по четыре эпизода каждый. Это шоу не будет связано с предыдущими работами Флэнегана.