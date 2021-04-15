Создатель «Призраков дома на холме» снимет НФ-триллер про путешествие на Марс

Universal запустила в производство научно-фантастический триллер The Season of Passage («Сезон перехода»), в основу которого ляжет одноименный роман Кристофера Пайка.
Постановкой займется создатель «Призраков дома на холме» и режиссер «Доктора сна» Майк Флэнеган — он же выступит сценаристом и продюсером картины.
В центре сюжета будет знаменитая Лорен Вагнер, отправившаяся в пилотируемую экспедицию на Марс. Весь мир почитал ее, но легче от этого девушке не стало. Внутри ее мучают голоса, умоляющие полюбить их, а снаружи — тайна пропавшей группы, которая полетела на Красную планету ранее.
У картины пока нет даты выхода.
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