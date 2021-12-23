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    Новости

    Майкл Китон вернётся к роли Бэтмена в фильме «Бэтгёрл»

    23 декабря 2021
    23.12.2021
    851
    0 минут на чтение
    Майкл Китон вернётся к роли Бэтмена в фильме «Бэтгёрл»

    Variety сообщает, что в грядущем супергеройском боевике «Бэтгёрл» к роли Бэтмена вернётся Майкл Китон.

    Он составит компанию, собственно, самой Бэтгёрл, которую воплотит Лесли Грэйс. Что интересно, комиссара Джима Гордона вновь сыграет Дж. К. Симмонс, исполнивший роль в «Лиге справедливости» и «Бэтмен против Супермена». Брендан Фрейзер воплотит злодея Светлячка. Ещё в касте заявлен Джейкоб Скипио — его роль неизвестна.

    Подробности сюжета «Бэтгёрл» держатся в секрете — мы только знаем, что фильм расскажет о становлении супергероини.

    Майкл Китон, сыгравший Тёмного рыцаря ещё впервые в 1989-м, должен появиться ещё и в кроссовере «Флэш», куда обещают заглянуть и ещё и Бен Аффлек в роли Бэтмена.

    Выход «Бэтгёрл» намечен на 2022-й — только на HBO Max, релиза в кинотеатрах не планируется.

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