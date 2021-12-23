Майкл Китон вернётся к роли Бэтмена в фильме «Бэтгёрл»

Variety сообщает, что в грядущем супергеройском боевике «Бэтгёрл» к роли Бэтмена вернётся Майкл Китон.

Он составит компанию, собственно, самой Бэтгёрл, которую воплотит Лесли Грэйс. Что интересно, комиссара Джима Гордона вновь сыграет Дж. К. Симмонс, исполнивший роль в «Лиге справедливости» и «Бэтмен против Супермена». Брендан Фрейзер воплотит злодея Светлячка. Ещё в касте заявлен Джейкоб Скипио — его роль неизвестна.

Подробности сюжета «Бэтгёрл» держатся в секрете — мы только знаем, что фильм расскажет о становлении супергероини.

Майкл Китон, сыгравший Тёмного рыцаря ещё впервые в 1989-м, должен появиться ещё и в кроссовере «Флэш», куда обещают заглянуть и ещё и Бен Аффлек в роли Бэтмена.

Выход «Бэтгёрл» намечен на 2022-й — только на HBO Max, релиза в кинотеатрах не планируется.