Marvel работает над сериалом про одного из старейших персонажей комиксов

По данным The Hollywood Reporter, на раннем этапе производства находится сериал про Чудо-человека для Disney+.
Режиссером как минимум одного эпизода выступит Дестин Дэниел, снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец». А за сценарий отвечает Эндрю Гест, работавший над «Бруклином 9-9» и «Сумеречной зоной».
Чудо-Человек — один из старейших персонажей Marvel, впервые представленный в 1964 году на страницах «Мстителей № 9». Изначально он был злодеем, но позже его переосмыслили как супергероя, который даже побывал в команде Мстителей.
Если все пойдет по плану, то съемки сериала начнутся в 2023 году.
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