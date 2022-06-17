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    Новости

    Marvel работает над сериалом про одного из старейших персонажей комиксов

    17 июня 2022
    17.06.2022
    242
    0 минут на чтение
    Marvel работает нга

    По данным The Hollywood Reporter, на раннем этапе производства находится сериал про Чудо-человека для Disney+.

    Режиссером как минимум одного эпизода выступит Дестин Дэниел, снявший «Шан-Чи и легенду десяти колец». А за сценарий отвечает Эндрю Гест, работавший над «Бруклином 9-9» и «Сумеречной зоной».

    Чудо-Человек — один из старейших персонажей Marvel, впервые представленный в 1964 году на страницах «Мстителей № 9». Изначально он был злодеем, но позже его переосмыслили как супергероя, который даже побывал в команде Мстителей.

    Если все пойдет по плану, то съемки сериала начнутся в 2023 году.

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