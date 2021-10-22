«Мистический квест» продлили еще на два сезона

Apple TV+ продлила комедийный сериал «Мистический квест» о разработке видеоигр на третий и четвертый сезоны.

Сам анонс тоже обыграли забавно: Энтони Хопкинс, который сыграл в спецэпизоде Everlight, в разговоре со звездой и одним из создателей сериала Робом Макэлхенни по FaceTime притворился, что не знает о таком проекте. Также в ролике засветился Джейсон Судейкис из «Теда Лассо» .

Когда выйдет продолжение сериала, пока неизвестно.