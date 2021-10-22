«Мистический квест» продлили еще на два сезона

Apple TV+ продлила комедийный сериал «Мистический квест» о разработке видеоигр на третий и четвертый сезоны.
Сам анонс тоже обыграли забавно: Энтони Хопкинс, который сыграл в спецэпизоде Everlight, в разговоре со звездой и одним из создателей сериала Робом Макэлхенни по FaceTime притворился, что не знает о таком проекте. Также в ролике засветился Джейсон Судейкис из «Теда Лассо» .
Когда выйдет продолжение сериала, пока неизвестно.
BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv
— Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Star Wars: ФокусИдеальный перезапуск «Звёздных войн».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.