«Рик поймает Рика Прайма или Злого Морти?» — первый тизер седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал первый тизер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».
В ролике Саммер и Бет называют его «по-настоящему» эпичным и накидывают свои безумные теории.
— Все возможно. Может, появятся старые друзья.
— О, подожди, а что если Рик поймает Рика Прайма или Злого Морти?
— Или я построю Цитадель Саммер. Или потрясающий батальон Саммер, чтобы уничтожить межгалактический патриархат?
Напомним, Рика и Морти на этот раз озвучит другой актер, поскольку AS разорвал отношения с Джастином Ройландомю
Премьера состоится 15 октября.
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