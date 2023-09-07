«Рик поймает Рика Прайма или Злого Морти?» — первый тизер седьмого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал первый тизер седьмого сезона анимационного сериала «Рик и Морти».

В ролике Саммер и Бет называют его «по-настоящему» эпичным и накидывают свои безумные теории.

— Все возможно. Может, появятся старые друзья.

— О, подожди, а что если Рик поймает Рика Прайма или Злого Морти?

— Или я построю Цитадель Саммер. Или потрясающий батальон Саммер, чтобы уничтожить межгалактический патриархат?

Напомним, Рика и Морти на этот раз озвучит другой актер, поскольку AS разорвал отношения с Джастином Ройландомю

Премьера состоится 15 октября.