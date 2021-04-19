«Мы семья»: трейлер постапокалиптической драмы «Анна»

«Амедиатека» представила первый русскоязычный трейлер постапокалиптической драмы «Анна» — итальянского сериала, который рассказывает о мире, в котором все взрослые умерли от таинственного вируса.

Действие шоу разворачивается вокруг 13-летней девочки, заботящейся о брате. У них было тихое убежище в полуразрушенной Сицилии, но однажды «синие дети» забрали брата. И теперь Анна отправляется на его поиски — и заодно узнаёт, как сильно изменился мир вокруг.

Всего в сериале 6 эпизодов. Это совместное производство США, Италии и Франции киностудии Sky. Поставил сериал Николло Амманити («Чудо: Слёзы Мадонны»).

На «Амедиатеке» сериал стартует 26 апреля.