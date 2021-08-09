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    Новости

    На CR продолжается сбор средств на издание «Красной Земли» — ролевой игры в мире альтернативной истории России

    9 августа 2021
    09.08.2021
    415
    1 минута на чтение
    На CR продолжается сбор средств на издание «Красной Земли» — ролевой игры в мире альтернативной истории России
    На CR продолжается сбор средств на издание «Красной Земли» — ролевой игры в мире альтернативной истории России 1

    На площадке CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание новой версии настольной ролевой игры «Красная Земля». Когда-то её выпускали на системе правил Savage Worlds («Дневник авантюриста»), но в основу этой версии ляжет Fate Core.

    Красная Земля — это мир альтернативной истории России. Осенью 1919 года рушится граница Иного мира. Сверхъестественное проникает в повседневность и превращает бывшую Российскую Империю в нечто новое: Красную Землю.

    Гражданская война так и не закончилась: ни большевики, ни их противники не смогли одержать победу. Теперь на месте Российской Империи существуют десятки враждующих сторон и банд.

    Игроки возьмут на себя представителей одного из четырёх Движений: Красного, Белого, Зелёного или Чёрного. Движения — Иные потусторонние силы, которые жаждут перекроить мир в соответствии со своими идеалами. Красные стремятся построить идеальное общество с помощью Новой науки и техники. Зелёные используют силу природы и народных верований, чтобы привести мир к изначальной гармонии. Белые поставили оккультизм себе на службу для возрождения дореволюционных традиций. Черные ищут абсолютной свободы, не скованной законами реальности. Через хаос и абсурд они разрушают мир-тюрьму.

    В книгу входят описание истории Красной Земли; полные правила Fate Core, адаптированные для Красной Земли; новые концепции Движений; правила по мистическим силам; правила по отрядам; правила по снаряжению и многое другое.

    В рамках кампании можно приобрести печатную книгу правил, блокнот персонажей, карту на ткани, жетоны и игральные кубики. Доставить книгу обещают в марте 2022-го.

    Кроме того, проект достиг первой сверхцели, и теперь в книгу войдут яркие типажи — тематические и оригинальные образы для персонажей игроков. Они включают в себя концепцию, рекомендации по трюкам, навыкам и аспектам. Впереди ещё несколько сверхцелей, включая приключения.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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