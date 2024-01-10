На CrowdRepublic собирают деньги на покерную колоду карт в стиле цикла «Низший» Дема Михайлова

На сайте CrowdRepublic вовсю идет краудфандинговая кампания по сбору денег на выпуск покерной колоды игральных карт по мотивам цикла «Низший» Дема Михайлова.

Это дизайнерская колода, которая должна быть долговечной, поэтому в качества материала авторы выбрали 100% пластик.

В комплекте будет металлическая коробка, в которой можно будет безопасно хранить колоду. В качестве ложемента в ней будет черный поролон — для мягкой поддержки колоды.

С подробностями можно ознакомиться на странице краудфандинга. До окончания осталось 10 дней.