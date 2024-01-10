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    На CrowdRepublic собирают деньги на покерную колоду карт в стиле цикла «Низший» Дема Михайлова

    10 января 2024
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    10.01.2024
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    На сайте CrowdRepublic вовсю идет краудфандинговая кампания по сбору денег на выпуск покерной колоды игральных карт по мотивам цикла «Низший» Дема Михайлова.

    Это дизайнерская колода, которая должна быть долговечной, поэтому в качества материала авторы выбрали 100% пластик.

    В комплекте будет металлическая коробка, в которой можно будет безопасно хранить колоду. В качестве ложемента в ней будет черный поролон — для мягкой поддержки колоды.

    С подробностями можно ознакомиться на странице краудфандинга. До окончания осталось 10 дней.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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