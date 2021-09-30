На CrowdRepublic стартовал предзаказ комикса «Дочь реки», вдохновлённого африканской мифологией

На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ нового комикса издательства МИФ. На этот раз выбор лёг на «Дочь реки» — работу Джеймса Кларка и Дэниела Кларка, которая вдохновлена африканской мифологией и историей строительства одной из крупнейших плотин, когда-либо возведенных в Южной Африке.

Всё началось, когда пираты Тонгай и Рок отправились на поиски Тайного королевства. Миновав трудности и изгибы реки, вместо сокровищ они нашли… малышку! Тогда Тонгай решил оставить свои пиратские дела и растить Сику как дочь.

Теперь Сику одиннадцатилетняя девочка. Но она особенная — Сику может управлять рекой. И потому ей пророчат непростую судьбу.

Пытаясь уберечь дочь и заработать денег на школу вдали от реки, Тонгай отправляется на плотину Кариба — колоссальную стройку, на которую приезжают работать люди со всей Европы. Однако Тонгай пропадает без вести, а саму Сику похищают пираты, и девочке не остается ничего, кроме как научиться управлять той стихией, что в ней скрыта. Только так она сможет найти отца и разобраться с теми, кто хотел бы заполучить ее силу…