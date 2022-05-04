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    Новости

    На Kickstarter начался сбор средств на издание ролевой игры по «Бегущему по лезвию»

    4 мая 2022
    04.05.2022
    240
    0 минут на чтение
    На Kickstarter начался сбор средств на издание ролевой игры по «Бегущему по лезвию»

    Издательство Free League Publishing запустило сбор средств на издание настольной ролевой игры во вселенной «Бегущего по лезвию». Разрабатывают её при участии Alcon Entertainment, которая занималась производством фильмов.

    Действие развернётся на улицах Лос-Анджелеса в 2037 году. Игроки возьмут на себя роли охотников на репликантов — бегущих по лезвию. Персонажей будут отражать как привычные характеристики и навыки, так и характерные для этой вселенной уникальные качества и особые воспоминания. Героям предстоит участвовать в расследованиях, корпоративных интригах и, само собой, охоте на репликантов.

    В основе правил — обновлённая механика «Точка отсчёта». На ней сделаны «Кориолис. Третий горизонт», «Тайны эхосферы», «Запретные земли». В частности, в «Бегущем по лезвию» будет использоваться обновлённый движок — вместо набора d6 игроки кидают кубики разных граней.

    Начальную сумму проект набрал почти мгновенно, теперь сумма приближается к миллиону долларов. Заказать можно как электронную версию книги правил, так и печатную. Но поставок в Беларусь, Россию, Украину, Казахстан, Бразилию и Афганистан не будет.

    Краудфандинг завершится 26 мая. Доставку планируют в сентябре.

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