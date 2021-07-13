Начались съемки комедийного сериала Okko про работников Управления по распределению душ

Стриминговый сервис Okko объявил о старте съемок эксклюзивного фантастической комедии под названием «Предпоследняя инстанция».

Главные роли в сериале исполнят Павел Прилучный («На игре», «Закрытая школа») и Ирина Розанова («Облако-рай»).

В центре сюжета самые обычные люди — Максим и Валентина. А вот работодатель у них весьма специфичный — Управление по распределению душ. Герои трудятся в отделе разбора пограничных случаев, где за 24 часа до смерти человека нужно определить, куда он попадет — в Ад или Рай.

Поскольку им обоим рай обеспечен по трудовому договору, Максим пытается подзаработать и продать место в Раю олигархам, а Валентина мечтает вернуть из Ада своего мужа.

Режиссером всех 10 эпизодов выступает Ольга Акатьева — правда, опыта в постановке у нее немного.