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    Новости

    Над Полом Раддом смеялись, когда его взяли на роль Человека-муравья

    25 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    25.06.2020
    2719
    1 минут на чтение
    Пол Радд: «Люди смеялись, когда я объяснял, что умеет

    Пол Радд признался, что люди над ним смеялись, когда его взяли на роль Человека-муравья. Не в последнюю очередь из-за способностей персонажа.

    Я говорил: «Я получил роль. Теперь я буду играть Человека-муравья». А они спрашивали: «Какие у него способности?» И я им отвечал: «Он может уменьшаться, сохраняя свою силу, контролировать муравьев и разговаривать с ними». И люди смеялись, когда я объяснял им, что умеет делать персонаж.

    По словам актера, людям также было смешно из-за того, что именно его взяли на роль супергероя.

    Я не первый парень, на которого подумают, когда речь заходит о роли известного супергероя. <Поэтому> я хотел создать супергероя, который был бы обычным человеком. Человеком, для которого весь этот супергеройский мир казался бы ошеломляющим.

    В то же время он чувствовал ответственность перед фанатами комиксов .

    Этот персонаж важен для многих людей, и потому к ним нужно относиться с уважением. И к самому персонажу, которого создали Джек Кирби, Стэн Ли и другие ребята из Marvel. Он существует уже долгое время.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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