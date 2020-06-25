Над Полом Раддом смеялись, когда его взяли на роль Человека-муравья

Пол Радд признался, что люди над ним смеялись, когда его взяли на роль Человека-муравья. Не в последнюю очередь из-за способностей персонажа.
Я говорил: «Я получил роль. Теперь я буду играть Человека-муравья». А они спрашивали: «Какие у него способности?» И я им отвечал: «Он может уменьшаться, сохраняя свою силу, контролировать муравьев и разговаривать с ними». И люди смеялись, когда я объяснял им, что умеет делать персонаж.
По словам актера, людям также было смешно из-за того, что именно его взяли на роль супергероя.
Я не первый парень, на которого подумают, когда речь заходит о роли известного супергероя. <Поэтому> я хотел создать супергероя, который был бы обычным человеком. Человеком, для которого весь этот супергеройский мир казался бы ошеломляющим.
В то же время он чувствовал ответственность перед фанатами комиксов .
Этот персонаж важен для многих людей, и потому к ним нужно относиться с уважением. И к самому персонажу, которого создали Джек Кирби, Стэн Ли и другие ребята из Marvel. Он существует уже долгое время.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Трейлер, геймплей и аниме от Trigger — что показали на презентации Cyberpunk 2077?
Авторы Pathfinder: Kingmaker не торопятся разрывать контракт с Крисом Авеллоном
Рон Перлман рассказал, почему отказался играть в новом «Хеллбое»
Наследники Артура Конана Дойла подали в суд на создателей фильма и книг про Энолу Холмс
Сериал «Колесо времени»: объявлены новые актёры
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.