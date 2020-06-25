Над Полом Раддом смеялись, когда его взяли на роль Человека-муравья

Пол Радд признался, что люди над ним смеялись, когда его взяли на роль Человека-муравья. Не в последнюю очередь из-за способностей персонажа.

Я говорил: «Я получил роль. Теперь я буду играть Человека-муравья». А они спрашивали: «Какие у него способности?» И я им отвечал: «Он может уменьшаться, сохраняя свою силу, контролировать муравьев и разговаривать с ними». И люди смеялись, когда я объяснял им, что умеет делать персонаж.

По словам актера, людям также было смешно из-за того, что именно его взяли на роль супергероя.

Я не первый парень, на которого подумают, когда речь заходит о роли известного супергероя. <Поэтому> я хотел создать супергероя, который был бы обычным человеком. Человеком, для которого весь этот супергеройский мир казался бы ошеломляющим.

В то же время он чувствовал ответственность перед фанатами комиксов .