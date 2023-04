Находка: нейросеть, создающая 3D-сцены и окружение по текстовому описанию

В рубрике находка — ещё один сервис по использованию нейросетей типа txt-to-img (создающих изображение по текстовому описанию). На этот раз можно создать не просто картинку, а панорамное 3D-пространство. Если вы давно хотели визуализировать какую-то сцену, быстро представить концепт для видеоигры или создать фон для ваших ролевых приключений, то в самый раз.

Sky Box от Blockade Labs ещё находите в альфа-режиме. Сейчас сервис умеет воспроизводить сцену по текстовому описанию в разных стилях. Он «понимает» как прямые описания, так и отсылки к популярным произведениям.

Например, вот так в представлении Sky Box выглядит дно океана с лавкрафтианскими чудовищами:

ocean floor, colossal octopus-like creature statues, ruined temples, different deep ones monsters, one large awakened Cthulhu, one ruined ship / режим Realistic

А вот по такому запросу получилась почти готовый уровень для видеоигры а-ля The Legend of Zelda:

gloomy spooky landscape, style dark souls, twisted trees, ruined castles, sunset sky / режим Anime Art

А вот так можно попытаться изобразить локацию из ролевой игры. Например, взять Баатор (местный ад) из миров Dungeons & Dragons:

a vast charred wasteland of rubble over which the iron towers of the Dukes of Hell stand. Legions of devils march across the plains in continual readiness for the next battle of the Blood War. A red light suffuses the sky and huge fireballs fly / режим Digital Painting

Нейросеть более-менее понимает, когда её просят изобразить что-то из известных вселенных:

hogwarts from harry poter series / режим Realistic

Или другое популярное фэнтези:

shire from the lord of the rings / режим Fantasy Lands

А в середине апреля разработчики добавили функцию Mixed, которая позволяет преобразить уже существующую сцену. Сервис оставляет на месте объекты, но меняет их согласно новому запросу.

Например, вот так выглядит ночь в викторианском Лондоне:

night in victorian london / режим Realistic

Попросил добавить в туже сцену «вайба магического стимпанка» и нарисовать в другом стиле:

add magic stempunk vibes / режим Digital Painting

P. S. А ещё в программу можно загружать тексты песен метал-групп. Получается любопытно!

On a cold winter morning, in the time before the light In flames of death s eternal reign, we ride towards the fight When the darkness has fallen down, and the times are tough all right The sound of evil laughter falls around the world tonight / режим Fantasy Lands