Кинотеатры покажут «Бэтмена» 16 июня в рамках акции Ассоциации владельцев кинотеатров

UPD: Добавлена информация про акцию 16 июня.

Московский кинотеатр «Киносфера IMAX» опубликовал анонс показов «Бэтмена» Мэтта Ривза. Прокат «начался» 16 июня, но как долго продлится, представители кинотеатра ответить не смогли.

В комментариях зрители уточнили, насколько законно показывать фильм, снятый с проката в РФ. Представители кинотеатра ответили, что это «официальная версия» с «официальным дубляжом»:

Это законно, со всеми отчислениями и отчетами.

Про другие снятые с проката блокбастеры вроде «Фантастических тварей» и «Топ Ган: Маверик» представители кинотеатра ничего не ответили.

На 16 и 17 июня нашлись показы «Бэтмена» и в других кинотеатрах, уже региональных: в сызраньском Q-Cinema, красноярском «Эпицентр». Доступны билеты на ближайшие дни и в Казани.

16 июня некоторые представители Ассоциации владельцев кинотеатров запланировали масштабный публичный «Бэтмена» — он осуществляется на основании ранее заключенных лицензионных договоров.

Как отмечают участники акции, будут соблюдены все требования законодательства, отчёт о каждом сеансе пойдёт в ЕАИС, а обязанности по начислению и дальнейшей выплате прокатной платы выполнены с учётом новых реалий.

Член совета Ассоциации Сергей Пирожков добавил, что других проектов для акции, помимо «Бэтмена», у кинотеатров нет.

Фундаментальное отличие показа «Бэтмена» от «Доктора Стрэнджа» или «Топ Гана» заключается в том, что у этих фильмов отсутствует прокатное удостоверение, у них нет правообладателя на территории РФ и не было заключено никакого соглашения с правообладателем. И кинотеатр, публично демонстрирующий такой контент, попадает под 3 статьи КОАП и 1 статью Уголовного кодекса. Не говоря о качестве таких релизов.

Он также прокомментировал, как на кинотеатры будут работать с законом о «принудительной лицензии»:

К сожалению, ни параллельный импорт, ни принудительная лицензия нам не подходят. Механизм принудительного лицензирования, даже если он будет распространён на ПО или фильмы, предполагает судебный формат принятия решения, что влечёт за собой огромный временной лаг, которого у нас нет. Поэтому мы ссылаемся именно на бездоговорное использование произведений с обязательной выплатой вознаграждений.

Пирожков добавил, что в рамках бездоговорного использования произведений выплачивать правообладателям будут 10%.

Учитывая, что придётся нести затраты на поиск копии, качественную локализацию контента (дубляж), подготовку ключей, рекламу.

На вопрос, от кого кинотеатры будут получать копии, Пирожков прямо не ответил. Но заверил, что контент от российских продюсеров в безопасности.