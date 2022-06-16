    3
    Новости

    Кинотеатры покажут «Бэтмена» 16 июня в рамках акции Ассоциации владельцев кинотеатров

    16 июня 2022
    16.06.2022
    588
    2 минуты на чтение
    Какие фильмы про супергероев смотреть в 2022? Marvel, DC и не только 6

    UPD: Добавлена информация про акцию 16 июня.

    Московский кинотеатр «Киносфера IMAX» опубликовал анонс показов «Бэтмена» Мэтта Ривза. Прокат «начался» 16 июня, но как долго продлится, представители кинотеатра ответить не смогли.

    В комментариях зрители уточнили, насколько законно показывать фильм, снятый с проката в РФ. Представители кинотеатра ответили, что это «официальная версия» с «официальным дубляжом»:

     Это законно, со всеми отчислениями и отчетами.

    Про другие снятые с проката блокбастеры вроде «Фантастических тварей» и «Топ Ган: Маверик» представители кинотеатра ничего не ответили.

    На 16 и 17 июня нашлись показы «Бэтмена» и в других кинотеатрах, уже региональных: в сызраньском Q-Cinema, красноярском «Эпицентр». Доступны билеты на ближайшие дни и в Казани.

    Некоторые кинотеатры покажут «Бэтмена». «Киносфера IMAX» утверждает, что «это законно»

    16 июня некоторые представители Ассоциации владельцев кинотеатров запланировали масштабный публичный «Бэтмена» — он осуществляется на основании ранее заключенных лицензионных договоров.

    Как отмечают участники акции, будут соблюдены все требования законодательства, отчёт о каждом сеансе пойдёт в ЕАИС, а обязанности по начислению и дальнейшей выплате прокатной платы выполнены с учётом новых реалий.

    Член совета Ассоциации Сергей Пирожков добавил, что других проектов для акции, помимо «Бэтмена», у кинотеатров нет.

    Фундаментальное отличие показа «Бэтмена» от «Доктора Стрэнджа» или «Топ Гана» заключается в том, что у этих фильмов отсутствует прокатное удостоверение, у них нет правообладателя на территории РФ и не было заключено никакого соглашения с правообладателем. И кинотеатр, публично демонстрирующий такой контент, попадает под 3 статьи КОАП и 1 статью Уголовного кодекса. Не говоря о качестве таких релизов.

    Он также прокомментировал, как на кинотеатры будут работать с законом о «принудительной лицензии»:

    К сожалению, ни параллельный импорт, ни принудительная лицензия нам не подходят. Механизм принудительного лицензирования, даже если он будет распространён на ПО или фильмы, предполагает судебный формат принятия решения, что влечёт за собой огромный временной лаг, которого у нас нет.

    Поэтому мы ссылаемся именно на бездоговорное использование произведений с обязательной выплатой вознаграждений.

    Пирожков добавил, что в рамках бездоговорного использования произведений выплачивать правообладателям будут 10%.

     Учитывая, что придётся нести затраты на поиск копии, качественную локализацию контента (дубляж), подготовку ключей, рекламу.

    На вопрос, от кого кинотеатры будут получать копии, Пирожков прямо не ответил. Но заверил, что контент от российских продюсеров в безопасности.

    Важно отметить, что данная процедура ни в коем случае не будет касаться тех произведений, правообладатели которых на территории РФ законным образом владеют своим результатом интеллектуальной деятельности, в нашем случает – фильма. Российским дистрибьюторам, продюсерам не нужно бояться этого механизма, который будет распространяться только на контент «враждебных стран», указанных в соответствующем списке, и при этом правообладатели которого отсутствуют на территории России.

    Читайте также

    «Бэтмен» Мэтта Ривза: Тёмный город, эмо-рыцарь 6

    «Бэтмен» Мэтта Ривза: Тёмный город, эмо-рыцарь

     Игорь Хованский |  19.04.2022

    «Настоящий детектив» в Готэме.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Неснятые продолжения классических фильмов 4
    0
    9768
    Неснятые продолжения классических фильмов

    Пять известных несостоявшихся продолжений популярных фильмов. Все они были запущены в производство, но так и не добрались до экрана.

    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап
    0
    47585
    «Оби-Ван Кеноби», 5-я серия. Империя не наносит ответный удар — рекап

    Дуэли на световых мечах, нападение Империи и внезапные предательства. Но так ли всё хорошо?

    Читаем космическую оперу Аластера Рейнольдса «Молчание костей»
    0
    64151
    Читаем космическую оперу Аластера Рейнольдса «Молчание костей»

    Финальный том трилогии про сестёр Несс.

    Корейские сериалы про супергероев 8
    0
    113320
    Корейские дорамы про супергероев

    Чудо-женщина, Люди Икс и Титаны в Сеуле

    Видео: обзор патигейма «Идеальный кадр»
    0
    272616
    Видео: обзор патигейма «Идеальный кадр»

    Социальная сеть для поклонников настолок.

    Роман «Кеноби» — лучше, чем сериал! 2
    0
    169617
    Роман «Кеноби» — лучше, чем сериал!

    Для понимания романа достаточно только знания фильмов — и от плашки «Легенды», которой, кстати, в новом издании нет, он ничего не теряет.

    «Линия любви» Косакай Фубоку. Жуткий рассказ из будущего сборника японских авторов
    0
    403303
    «Линия любви» Косакай Фубоку. Жуткий рассказ из сборника японских авторов

    Тираж сборника ожидается примерно к сентябрю.

    10 фантастических фильмов времён Перестройки, которые вы не видели 10
    0
    269662
    10 фантастических фильмов времён Перестройки, которые вы не видели

    И это в списке ещё нет экранизаций.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить