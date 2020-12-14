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    Новости

    Netflix экранизирует «Песню кукушки», «Агенство „Локвуд“» и не только

    14 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    14.12.2020
    1166
    1 минута на чтение
    Netflix анонсировала экранизации «Песни кукушки», «Кричащей лестницы» и не только

    Netflix рассказал, что линейку Originals пополнят несколько британских фантастических сериалов. Соответственно, их будут снимать в Великобритании при поддержке местных кинокомпаний.

    «Песнь кукушки»

    В основу ляжет одноименный роман Фрэнсис Хардинг. Адаптацией занимаются Сара Доллар («Доктор Кто»), Андреа Гибб («Найти Элизабет») и Коринна Фэйт («Невинные»). В центре сюжета две сестры — одна человек, а другая монстр.

    В сериале будет 6 серий по 60 минут.

    «Половинный код»

    Это адаптация трилогии «Половинный код» за авторством Салли Грин. За сценарий отвечает Джо Бартон («Ритуал»). По сюжету от 16-летнего Натана скрывают, что он внебрачный сын одного из самых злых и могущественных колдунов на свете. Многие боятся, что он может пойти по стопам своего отца. Но подросток все равно узнает о своих корнях.

    В сериале будет 8 серий по 60 минут.

     «Агентство „Локвуд и компания“»

    Экранизация бестселлеров Джонатана Страуда. Сценарием и постановкой занимается Джо Корниш, который вместе с Эдгаром Райтом работал над «Зомби по имени Шон». В центре внимания три охотника на призраков, которым предстоит отправиться в особняк, откуда никто не возвращается.

    В сериале будет 8 серий по 60 минут.

    «Семь смертей Эвелины Хардкасл»

    За основу взят одноименный роман Стюарта Тертона, по сюжету которого девушку по имени Эвелина убивают на балу. Загвоздка в том, что после каждой смерти она «просыпается» в чужом теле — снова и снова. Сценарий пишет Софи Пецаль («Последнее королевство»).

    В сериале будет 7 серий по 60 минут.

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    Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки»

    Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки»

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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