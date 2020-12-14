Netflix экранизирует «Песню кукушки», «Агенство „Локвуд“» и не только

Netflix рассказал, что линейку Originals пополнят несколько британских фантастических сериалов. Соответственно, их будут снимать в Великобритании при поддержке местных кинокомпаний.

«Песнь кукушки»

В основу ляжет одноименный роман Фрэнсис Хардинг. Адаптацией занимаются Сара Доллар («Доктор Кто»), Андреа Гибб («Найти Элизабет») и Коринна Фэйт («Невинные»). В центре сюжета две сестры — одна человек, а другая монстр.

В сериале будет 6 серий по 60 минут.

«Половинный код»

Это адаптация трилогии «Половинный код» за авторством Салли Грин. За сценарий отвечает Джо Бартон («Ритуал»). По сюжету от 16-летнего Натана скрывают, что он внебрачный сын одного из самых злых и могущественных колдунов на свете. Многие боятся, что он может пойти по стопам своего отца. Но подросток все равно узнает о своих корнях.

В сериале будет 8 серий по 60 минут.

« Агентство „Локвуд и компания“»

Экранизация бестселлеров Джонатана Страуда. Сценарием и постановкой занимается Джо Корниш, который вместе с Эдгаром Райтом работал над «Зомби по имени Шон». В центре внимания три охотника на призраков, которым предстоит отправиться в особняк, откуда никто не возвращается.

В сериале будет 8 серий по 60 минут.

«Семь смертей Эвелины Хардкасл»

За основу взят одноименный роман Стюарта Тертона, по сюжету которого девушку по имени Эвелина убивают на балу. Загвоздка в том, что после каждой смерти она «просыпается» в чужом теле — снова и снова. Сценарий пишет Софи Пецаль («Последнее королевство»).

В сериале будет 7 серий по 60 минут.