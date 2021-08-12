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    Новости

    Netflix представил актерский состав сериала по «Аватару». Катара и Сокка — наше почтение!

    12 августа 2021
    12.08.2021
    457
    0 минут на чтение
    Netflix представил актерский состав

    Netflix раскрыл актерский состав лайв-экшен адаптации «Аватара: Легенда об Аанге», которая находится в производстве несколько лет, — ранее опубликованная информация оказалась верной.

    • Гордон Кормье («Противостояние») — Аанг;
    • Киавентио Тарбелл («Резерфорд-Фоллз») — Катара;
    • Иэн Аусли («В ритме жизни») — Сокка;
    • Даллас Лю (««Шан-Чи и легенда десяти колец»» — Зуко.

    Напомним, год назад проект из-за творческих разногласий покинули создатели оригинального мультсериала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко.

    Теперь шоураннером, главным сценаристом и исполнительным продюсером выступает Альберт Ким, работавший над «Сонной лощиной» и «Никитой».

    По его словам, сериал будет максимально близким к первоисточнику, а авторы не собираются менять историю, персонажей и другие элементы, за который полюбили мультсериал.

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     Дмитрий Кинский |  25.02.2021

    Их первым проектом будет анимационный полнометражный фильм.

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