Netflix представил актерский состав сериала по «Аватару». Катара и Сокка — наше почтение!

Netflix раскрыл актерский состав лайв-экшен адаптации «Аватара: Легенда об Аанге», которая находится в производстве несколько лет, — ранее опубликованная информация оказалась верной.

Гордон Кормье («Противостояние») — Аанг;

Киавентио Тарбелл («Резерфорд-Фоллз») — Катара;

Иэн Аусли («В ритме жизни») — Сокка;

Даллас Лю (««Шан-Чи и легенда десяти колец»» — Зуко.

Напомним, год назад проект из-за творческих разногласий покинули создатели оригинального мультсериала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко.

Теперь шоураннером, главным сценаристом и исполнительным продюсером выступает Альберт Ким, работавший над «Сонной лощиной» и «Никитой».

По его словам, сериал будет максимально близким к первоисточнику, а авторы не собираются менять историю, персонажей и другие элементы, за который полюбили мультсериал.