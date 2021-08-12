Netflix представил актерский состав сериала по «Аватару». Катара и Сокка — наше почтение!

Netflix раскрыл актерский состав лайв-экшен адаптации «Аватара: Легенда об Аанге», которая находится в производстве несколько лет, — ранее опубликованная информация оказалась верной.
- Гордон Кормье («Противостояние») — Аанг;
- Киавентио Тарбелл («Резерфорд-Фоллз») — Катара;
- Иэн Аусли («В ритме жизни») — Сокка;
- Даллас Лю (««Шан-Чи и легенда десяти колец»» — Зуко.
Напомним, год назад проект из-за творческих разногласий покинули создатели оригинального мультсериала Майкл Данте Димартино и Брайан Кониецко.
Теперь шоураннером, главным сценаристом и исполнительным продюсером выступает Альберт Ким, работавший над «Сонной лощиной» и «Никитой».
По его словам, сериал будет максимально близким к первоисточнику, а авторы не собираются менять историю, персонажей и другие элементы, за который полюбили мультсериал.
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Авторы «Легенды об Аанге» займутся расширением вселенной
Дмитрий Кинский | 25.02.2021
Их первым проектом будет анимационный полнометражный фильм.
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