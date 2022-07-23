    3
    Новости

    Netflix выпустит аниме по комиксу BRZRKR Киану Ривза

    23 июля 2022
    23.07.2022
    18
    1 минута на чтение
    Киану Ривз построит на Netflix собственную вселенную BRZRKR

    На специальной панели на Comic-Con в Сан-Диего Киану Ривз раскрыл новые детали адаптации комикса BRZRKR, написанного актёром.

    Ранее было известно, что Nerflix выпустит фильм-экранизацию BRZRKR, а сценарий напишет Маттсон Томлин, автор комикса «Бэтмен: Самозванец». Сам актёр спродюсирует ленту, а также исполнит в ней главную роль. Фильм получит рейтинг R.

    На Comic-Con стало известно, что Netflix и Ривз хотят создать целую киновселенную. Помимо полнометражной киноадаптации они выпустят мультсериал о бессмертном воине. Фильм экранизирует комикс из 12 выпусков, а аниме-сериал сосредоточится на других сюжетах и элементах вселенной.  Аниме-адаптация будет состоять из двух сезонов, а её производством займётся студия Production I.G, работавшая над «Призраком в доспехах».

    Ривз рассказал о своём восхищении анимацией и поделился, что в детстве смотрел аниме, ещё не зная, что это такое, но серьёзно ознакомился с жанром уже во взрослом возрасте:

    Так было до тех пор, пока я не поработал с Вачовски [в «Матрице»]; они заставили меня посмотреть «Акиру» и «Призрака в доспехах». […] Однако я не в курсе последних новинок. Что касается экшена, повествования и погружения в аниме, я считаю, что этот мир как троянский конь, который может раскрыть нашу суть. У него [аниме] есть масштаб и перспектива, и оно повлияло на меня как на рассказчика.

    BRZRKR рассказывает о бессмертном воине-полубоге Берсерке, который живёт уже много тысяч лет и уже теряет рассудок. Из-за этого он решает работать на правительство США, надеясь раскрыть тайну своего существования… и, быть может, положить ему конец.

    Читайте также

    Экранизация комикса Киану Ривза BRZRKR от Netflix нашла своего сценариста

    Экранизация комикса Киану Ривза BRZRKR обрела своего сценариста

     Кот-император |  05.10.2021

    Сценаристом будет Маттсон Томлин, написавший сюжет грядущего «Бэтмена», а фильм получит рейтинг R.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике
    0
    23
    Мультфильм «Морской монстр»: смотреть всем, кто соскучился по пиратской романтике

    Старая добрая история будто прямиком из вашего детства, не привязанная ни к какой франшизе.

    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца 4
    0
    53013
    «Чёрный телефон»: чем экранизация рассказа Джо Хилла напоминает работы его отца

    Джо Хилл написал лишь скелет, а вот Скотт Дерриксон и его команда нарастили вокруг скелета целый шкаф.

    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор
    0
    106054
    Наталия Осояну «Первая печать». Мир летающих островов и шагающих гор

    Технофэнтези про героя с синдромом спасителя.

    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже
    0
    225049
    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже

    Мы их чуть-чуть обновили.

    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют 1
    0
    158536
    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»
    0
    390844
    Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

    Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 6
    0
    210640
    Шимун Врочек «Зов Лавкрафта». Советский Союз и агент 007 против Ктулху

    Литературная игра на грани абсурда.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы
    0
    253924
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    Маленький пушистый обзор.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить