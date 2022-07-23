Netflix выпустит аниме по комиксу BRZRKR Киану Ривза

На специальной панели на Comic-Con в Сан-Диего Киану Ривз раскрыл новые детали адаптации комикса BRZRKR, написанного актёром.

Ранее было известно, что Nerflix выпустит фильм-экранизацию BRZRKR, а сценарий напишет Маттсон Томлин, автор комикса «Бэтмен: Самозванец». Сам актёр спродюсирует ленту, а также исполнит в ней главную роль. Фильм получит рейтинг R.

На Comic-Con стало известно, что Netflix и Ривз хотят создать целую киновселенную. Помимо полнометражной киноадаптации они выпустят мультсериал о бессмертном воине. Фильм экранизирует комикс из 12 выпусков, а аниме-сериал сосредоточится на других сюжетах и элементах вселенной. Аниме-адаптация будет состоять из двух сезонов, а её производством займётся студия Production I.G, работавшая над «Призраком в доспехах».

Ривз рассказал о своём восхищении анимацией и поделился, что в детстве смотрел аниме, ещё не зная, что это такое, но серьёзно ознакомился с жанром уже во взрослом возрасте:

Так было до тех пор, пока я не поработал с Вачовски [в «Матрице»]; они заставили меня посмотреть «Акиру» и «Призрака в доспехах». […] Однако я не в курсе последних новинок. Что касается экшена, повествования и погружения в аниме, я считаю, что этот мир как троянский конь, который может раскрыть нашу суть. У него [аниме] есть масштаб и перспектива, и оно повлияло на меня как на рассказчика.

BRZRKR рассказывает о бессмертном воине-полубоге Берсерке, который живёт уже много тысяч лет и уже теряет рассудок. Из-за этого он решает работать на правительство США, надеясь раскрыть тайну своего существования… и, быть может, положить ему конец.