    3
    Новости

    Экранизация комикса Киану Ривза BRZRKR обрела своего сценариста

    5 октября 2021
    05.10.2021
    1209
    1 минута на чтение
    Экранизация комикса Киану Ривза BRZRKR от Netflix нашла своего сценариста

    Маттсон Томлин, написавший сюжет грядущего «Бэтмена», назначен сценаристом киноадаптации комикса BRZRKR, одним из соавторов которого является Киану Ривз. Актёр, в свою очередь, спродюсирует ленту, а также исполнит в ней главную роль.

    В интервью Collider Ривз сообщил, что его цель состоит не в том, чтобы сделать «киноверсию комикса», которая была бы прямой копией оригинала. Напротив, он объясняет, что его интересует творческая переработка материала, чтоб комикс заиграл новыми красками на экране — с тем же главным героев и правилами вселенной, но со смыслом и идеями, привнесёнными другими авторами.

    Помимо того, что фильм будет выпущен с рейтингом R, Ривз расширит вселенную аниме-ответвлением. Фильм экранизирует комикс из 12 выпусков, а аниме-сериал сосредоточится на других сюжетах и элементах вселенной. Ривз поделился, что в настоящее время они ищут анимационную студию, которая снимет сериал.

    В центре сюжета комикса — бессмертный воин-полубог, который живёт уже больше 80 тысяч лет. Теряя рассудок, он решает работать на правительство США, получая задания, слишком опасные для кого-либо ещё. В процессе его работы он получил шанс раскрыть тайну своего существования… и, быть может, положить ему конец.

    Первоисточник описывается как «брутальная эпическая сага о бессмертном воине, который тысячелетиями ведёт свою битву сквозь века». Ривз придумал концепцию BRZRKR и разработал её вместе с писателем Мэттом Киндтом, сразу взявшись за продюсирование и игру в экранизации после того, как первый номер был напечатан.

    Фильм и аниме-сериал будут сняты Netflix.

    Читайте также

    1

    В октябре выйдет первый номер комикса BRZRKR от Киану Ривза

     Дмитрий Кинский |  20.07.2020

    Он же подарил внешность главному герою.

    Netflix снимет фильм и аниме-серил по комиксу BRZRKR Киану Ривза. С участием Киану Ривза

    Netflix снимет фильм и аниме-серил по комиксу BRZRKR Киану Ривза. С участием Киану Ривза

     Кот-император |  23.03.2021

    Оригинальная история описывается как «брутальная эпическая сага о 80 000-летней борьбе бессмертного воина».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Черновик 911
    0
    17296
    Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт

    В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix!

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2021 3
    0
    27892
    Франсуа Баранже «Dominium Mundi. Властитель мира»: крестовый поход в небеса

    Эпическая космоопера в феодальном антураже.

    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала 4
    0
    35410
    Чем Diablo II: Resurrected лучше оригинала

    Красивая, сложная, местами чересчур архаичная игра, которая не желает тебя отпускать.

    1
    0
    90662
    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни» 9
    0
    87197
    Какие новые сериалы смотреть в октябре 2021? Проекты от авторов «Гравити Фолз» и «Книги жизни»

    А ещё комедийные приключения «Аквамена», возвращение куклы «Чаки» и вторжение пришельцев. 

    Alan Wake Remastered
    0
    145338
    13 страшно важных игровых новинок октября 2021

    Far Cry 6, «Стражи Галактики», Age of Empires IV и другие игровые новинки октября.

    Выжившие 9
    0
    188595
    «Выжившие»: стоит ли смотреть российский сериал об эпидемии?

    Как показана катастрофа в российской провинции и что в сюжете вызывает вопросы.

    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности
    0
    238678
    Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом»: девочка, путешествующая по Снореальности

    Красивая сказка о путешествиях по снам — увлекательная, но порядком вторичная.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Posting....
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить