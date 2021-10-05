Экранизация комикса Киану Ривза BRZRKR обрела своего сценариста

Маттсон Томлин, написавший сюжет грядущего «Бэтмена», назначен сценаристом киноадаптации комикса BRZRKR, одним из соавторов которого является Киану Ривз. Актёр, в свою очередь, спродюсирует ленту, а также исполнит в ней главную роль.

В интервью Collider Ривз сообщил, что его цель состоит не в том, чтобы сделать «киноверсию комикса», которая была бы прямой копией оригинала. Напротив, он объясняет, что его интересует творческая переработка материала, чтоб комикс заиграл новыми красками на экране — с тем же главным героев и правилами вселенной, но со смыслом и идеями, привнесёнными другими авторами.

Помимо того, что фильм будет выпущен с рейтингом R, Ривз расширит вселенную аниме-ответвлением. Фильм экранизирует комикс из 12 выпусков, а аниме-сериал сосредоточится на других сюжетах и элементах вселенной. Ривз поделился, что в настоящее время они ищут анимационную студию, которая снимет сериал.

В центре сюжета комикса — бессмертный воин-полубог, который живёт уже больше 80 тысяч лет. Теряя рассудок, он решает работать на правительство США, получая задания, слишком опасные для кого-либо ещё. В процессе его работы он получил шанс раскрыть тайну своего существования… и, быть может, положить ему конец.

Первоисточник описывается как «брутальная эпическая сага о бессмертном воине, который тысячелетиями ведёт свою битву сквозь века». Ривз придумал концепцию BRZRKR и разработал её вместе с писателем Мэттом Киндтом, сразу взявшись за продюсирование и игру в экранизации после того, как первый номер был напечатан.

Фильм и аниме-сериал будут сняты Netflix.