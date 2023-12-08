Нил Патрик Харрис ничего не знал про «Доктора Кто» до съемок в сериале

Шоураннер Рассел Т. Дэвис рассказал, что звезда третьего спецэпизода «Доктора Кто» Нил Патрик Харрис ничего не знал о сериале до съемок в нем.

По его словам, актеру понравился сценарий, который прислал ему Дэвис, поэтому согласился принять участие в шоу.

Он прочитал сценарий, сразу позвонил мне и сказал: «Получается, Доктор — инопланетянин, верно?» И я подумал: «Господи, он в самом деле никогда не слышал про Доктора Кто!» Но он не смог устоять.

Нилу Патрику Харрису досталась роль своего рода бога игр Игрушечника, который прежде уже появлялся в классическом «Докторе Кто» — тогда его сыграл Майкл Гоф.

Премьера спешла The Giggle состоится 9 декабря.