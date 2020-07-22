Nioh 2, Death Stranding и Metro Exodus — что купить на распродаже в PS Store?

В PlayStation Store началась летняя распродажа, в рамках которой некоторые игры продаются по рекордно низким ценам. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.
- Persona 5 Royal — 2624 рубля (было 3499 рублей);
- Nioh 2 — 2564 рубля (было 4499 рублей);
- Snowrunner — 2499 рублей (было 3499 рублей);
- Resident Evil 3 — 2029 рублей (было 3499 рублей);
- Hunt: Showdown — 1379 рублей (было 2299 рублей);
- Bayonetta & Vanquish 10Th Anniversary Bundle — 1799 рублей (было 2299 рублей);
- The Outer Worlds — 1749 рублей (было 3499 рублей);
- Death Stranding — 1934 рубля (было 4499 рублей);
- Greedfall — 1119 рублей (было 2990 рублей);
- Control — 1224 рубля (было 3499 рублей);
- Borderlands 3 — 1679 рублей (было 3999 рублей);
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 2249 рублей (было 4499 рублей);
- Catherine: Full Body — 1499 рублей (было 3499 рублей);
- Devil May Cry 5 — 1399 рублей (было 2849 рублей);
- Judgment — 699 рублей (было 3499 рублей);
- Days Gone — 1304 рубля (было 4499 рублей);
- Spyro Reignited Trilogy — 1199 рублей (было 2499 рублей);
- Metro Exodus — 804 рубля (было 2299 рублей);
- Red Dead Redemption 2 — 1679 рублей (было 3999 рублей).
Акция распространяется на игры до 6, 13 и 20 августа.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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