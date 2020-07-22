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    Новости

    Nioh 2, Death Stranding и Metro Exodus — что купить на распродаже в PS Store?

    22 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    22.07.2020
    1453
    0 минут на чтение
    Nioh 2, Death Stranding и Metro Exodus — что купить на распродаже в PS Store?

    В PlayStation Store началась летняя распродажа, в рамках которой некоторые игры продаются по рекордно низким ценам. А мы по традиции собрали самые заманчивые предложения в одном материале.

    Акция распространяется на игры до 6, 13 и 20 августа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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