Новый кинопрокатчик выпустит «Воланда» и сразу два российских фильма про космос

Рубен Дишдишян (Марс Медиа), Николай Борунков (экс-Universal) и Вадим Иванов (экс-Universal) объявили о создании новой российской кинопрокатной компании «Атмосфера Кино». Об этом сообщается в пресс-релизе.

За несколько дней до официального анонса о формировании компании рассказало издание «Бюллетень кинопрокатчика». «Атмосфера кино» займется выпуском высокобюджетного российского кино.

В пакет входит в том числе и фантастика:

Мультфильм «Щелкунчик и Волшебная флейта» — 8 декабря 2022-го

Масштабный экшн «Мира» — 22 декабря 2022-го

Криминальная комедия о 90-х «Клипмейкеры» — 5 января 2023-го

Хоррор «Медея» — 26 января 2023-го

Фэнтези Алексея Попогребского «Самая Большая Луна» — 23 февраля 2023-го

Без дат пока числятся «Воланд», космический экшен «Свободное падение» Олега Уразайкина и картина Бориса Хлебникова «Три минуты молчания».

«Щелкунчик и Волшебная флейта» — детский мультфильм, новый пересказ знаменитой истории. Юная Мари увидела падающую звезду и загадала желание вернуться в то время, когда она была счастлива. В итоге девушка оказалась в окружении оживших игрушек, включая игрушечного Щелкунчика, который всё это время был заколдованным принцем. Снять чары поможет волшебная флейта. Режиссёры Георгий Гитис и Виктор Глухушин («Бука. Моё любимое чудовище»). На озвучке Фёдор Федотов, Любовь Аксёнова, Пётр Иващенко, Александр Гудков и другие.

Интересно, что в сети ранее появилась англоязычная версия трейлера:

«Мира» — масштабный экшен более чем за полмиллиарда рублей. Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Главная героиня — 15-летняя Лера Абрамова из Владивостока, её отец работает на орбитальной космической станции. Они давно не виделись, общаются только по телефону. Однажды на город обрушивается метеоритный дождь, и только голос отца может спасти девушку и её близких. Космонавт использует любую возможность, чтобы передавать сообщения дочери. Режиссёр Дмитрий Киселёв («Время первых»), в главных ролях — Анатолий Белый, Вероника Устимова, Александр Петров, Агния Воробьева и другие.

Трейлера пока нет, есть фото со съёмок и постер.

Подростковая фантастика «Самая большая луна» рассказывает о необычных людях, которых называют эмерами. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом неспособны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти. Режиссёр Алексей Попогребский («Простые вещи», «Коктебель»), в главных ролях — Симона Куст, Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес и другие.

«Свободное падение» напоминает «Гравитацию». Действие разворачивается на борту космической станции «Дельта». Неожиданная катастрофа отрезает члена команды Максима от остальных, и теперь он остаётся один в космическом пространстве. На помощь ему приходит диспетчер Анна, которая осталась одна на станции.