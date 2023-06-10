Netflix показал новый трейлер «Острова Черепа» — анимационного сериала во Вселенной Монстров, в которую входят фильмы компании Legendary про Конга и Годзиллу.
Сериал расскажет о группе выживших, потерпевших кораблекрушение на Острове Черепа. Там они столкнутся с множеством громадных чудовищ, включая и легендарного Кинг Конга.
Восьмисерийный «Остров Черепа» выйдет 22 июня.
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Редактор
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Александр Ремизов
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