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    Новости

    «Очень странные дела» продлили на пятый и последний сезон

    17 февраля 2022
    17.02.2022
    1029
    0 минут на чтение

    Netflix продлил «Очень странные дела» на пятый и финальный сезон. Кроме того, объявил дату выхода четвёртого — он выйдет в двух частях.

    Первую ждём 27 мая, а вторую — 1 июля.

    Кроме того, братья Дафферы опубликовали письмо на русском языке.

    «Очень странные дела» продлили на пятый и последний сезон 1

    Netflix также показал постеры:

     

    «Очень странные дела» продлили на пятый и последний сезон 2

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     Александр Стрепетилов |  09.07.2019

    Продолжение получилось ничуть не хуже первых двух сезонов — и даже зрелищнее. А вот с развитием персонажей и вселенной всё не так однозначно.

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