«Очень странные дела» продлили на пятый и последний сезон

Netflix продлил «Очень странные дела» на пятый и финальный сезон. Кроме того, объявил дату выхода четвёртого — он выйдет в двух частях.

Первую ждём 27 мая, а вторую — 1 июля.

Кроме того, братья Дафферы опубликовали письмо на русском языке.

Netflix также показал постеры: