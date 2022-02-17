«Очень странные дела» продлили на пятый и последний сезон

Netflix продлил «Очень странные дела» на пятый и финальный сезон. Кроме того, объявил дату выхода четвёртого — он выйдет в двух частях.
Первую ждём 27 мая, а вторую — 1 июля.
Кроме того, братья Дафферы опубликовали письмо на русском языке.
Netflix также показал постеры:
Читайте также
«Очень странные дела», 3 сезон: теперь со вкусом клюквы!
Александр Стрепетилов | 09.07.2019
Продолжение получилось ничуть не хуже первых двух сезонов — и даже зрелищнее. А вот с развитием персонажей и вселенной всё не так однозначно.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: доминирующий вид«Терпение, мой друг, терпение».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.