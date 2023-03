Одержимость демонами в трейлере «Восстания зловещих мертвецов»

Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Восстание зловещих мертвецов» Ли Кронина.

Действие хоррора разворачивается спустя несколько лет после «Зловещих мертвецов» 1981 года — уже после того, как Эш Уильямс и его друзья наткнулись на проклятый Некрономикон. В начале 1980-х годов Бет временно останавливается у своей сестры Элли в Лос-Анджелесе. Последняя старается вырастить троих детей в тесной квартирке, но всё становится значительно сложнее, когда в мать вселяется демон.

Главные роли исполнили Лили Салливан («Девушка грёз») и Алисса Сазерленд, известная по сериалу «Викинги». В актёрском составе также значатся Габриэль Эколс и Нелл Фишер. Брюс Кэмпбелл заявил, что не собирается возвращаться к роли Эша Уильямса во франшизе «Зловещих мертвецов», потому что он физически больше не может играть этого героя.

Сценарием и режиссурой занимается Ли Кронин, известный по хоррору «Другой» (The Hole in the Ground).

Премьера хоррора состоялась на фестивале SXSW, после чего в сети появились первые восторженные отзывы, согласно которым новый фильм франшизы передаёт безумных дух оригинального хоррора, но и добавляет свои собственные по-настоящему жуткие элементы.