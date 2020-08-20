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    Оливия Уайлд может поставить супергеройскую картину для Sony — возможно, про Женщину-паука

    20 августа 2020
    Кот-император
    20.08.2020
    1310
    1 минута на чтение
    Оливия Уайлд может поставить супергеройскую картину для Sony — возможно, про Женщину-паука

    Sony продолжает развивать свою супергеройскую вселенную Человека-Паука — в том числе с женскими персонажами на главных ролях. Deadline сообщает, что актриса и постановщица Оливия Уайлд (играла в «Виниле», «Гонке» и сериале «Трон: Восстание») ведёт переговоры с Sony о должности режиссёра некого супергеройского фильма. Издание предполагает, что речь о картине про Женщину-Паука.

    Сценарий картины пишет Кэти Силберман — вместе с Уайлд она работала над комедией «Образование». Уайлд также ставила короткометражку «Просыпайся».

    Женщина-Паук появилась в комиксах в конце 1970-х. За годы существования героини её костюм примеряли самые разные девушки, среди которых Гвен Стейси, Мэри Джейн Уотсон и, ставшая первой, Джессика Дрю. Согласно одной из историй происхождения, Дрю получила силы ещё в утробе матери, которая попала под облучение экспериментальной установки. Родители Джессики были учёными, которые пытались привить человеку ДНК паука. После рождения дочери они пропали, а девочку забрали агенты ГИДРЫ, рассказавшие, что они строят лучший мир. Но в итоге девушку отыскал Питер Паркер, который открыл глаза на происходящее.

    Deadline подчёркивает, что Уайлд может переосмыслить историю и образ Женщины-паука. У себя в твиттере актриса намекнула, что новость действительно может быть связана со вселенной Паучка.

    Это уже третий готовящийся проект от Sony, действие которого разворачивается вокруг супергероини из вселенной Паучка. Первый — предположительно сольный фильм про Мадам Паутину от постановщицы С.Дж. Кларксон («Декстер», «Жизнь на Марсе», «Джессика Джонс»). Второй — спин-офф мультфильма «Сквозь вселенные» про Гвен Стейси (про него давно не было новостей).

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    Кот-император
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