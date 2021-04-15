Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» объявили шорт-лист сезона 2021, куда вошли 20 лучших рассказов, прошедших уже два этапа отбора.

В этом году, юбилейном для конкурса, работы отбирали следующим образом:

на первом этапе голосовали участники, каждый должен был поставить оценку другим работам и написать короткий отзыв;

на втором этапе голосовали члены жюри, специалисты из литературных и публицистических кругов;

на третьем этапе голосовать будут главные члены жюри, их мнение и определит победителя.

В этом году в состав жюри вошли 32 человека, среди них:

Сергей Милушкин — писатель, бывший корреспондент газет «Комсомольская Правда в Беларуси», «Аргументы и Факты», «Криминальное обозрение»;

Мария Покусаева — автор блога Теория большого чтива , номинант на премию «Ревизор»;

Всеволод Алферов — писатель, директор издательства «Снежный Ком»;

Марго Генер — автор 30 книг в жанре фэнтези;

Алексей Жарков — руководитель конкурса фантастики «Квазар», издающийся автор;

Дарья Ченская — редактор издательства РИПОЛ классик.

А среди главных членов жюри писатели:

Шимун Врочек

Александра Черчень

Софья Ролдугина

Вячеслав Бакулин

Артем Каменистый

Павел Корнев

Владимир Ларионов

Председатель жюри: Василий Головачев.

В шорт-лист прошли работы:

«Морская сказка»

«Адресат не найден»

«Сухо, господин робот!»

«Судный день. Фальстарт»

«Реальность»

«Море без границ»

«Дикая»

«Государство благодарит вас за утилизацию»

«Аменция»

«Малина»

«Кресло для господина Полицмейстера»

«Анимограмма»

«Каменное сердце»

«Наследие Миклоша»

«Дары богов»

«Старый-старый Муса»

«У моря на крае земли»

«И что ты ноешь, мелкая?»

«Веди меня»

«Сказочный бюрократ»

Ознакомиться с ними можно на сайте премии.

Жюри выберет 10 финалистов, которые призы: 15 000 рублей, приглашение в ежегодный сборник лучших работ и мастер-класс от членов жюри. Жюри также выберет лучшую работу конкурса, и ее автор будет удостоен дополнительной награды в 35 000 рублей.

Победителей планируют назвать на торжественной церемонии в июле.

Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».