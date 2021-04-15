    3
    Новости

    Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» объявили шорт-лист сезона 2021

    15 апреля 2021
    Кот-император
    15.04.2021
    904
    1 минута на чтение
    Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» объявили шорт-лист сезона 2021 1

    Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» объявили шорт-лист сезона 2021, куда вошли 20 лучших рассказов, прошедших уже два этапа отбора.

    В этом году, юбилейном для конкурса, работы отбирали следующим образом:

    • на первом этапе голосовали участники, каждый должен был поставить оценку другим работам и написать короткий отзыв;
    • на втором этапе голосовали члены жюри, специалисты из литературных и публицистических кругов;
    • на третьем этапе голосовать будут главные члены жюри, их мнение и определит победителя.

    В этом году в состав жюри вошли 32 человека, среди них:

    • Сергей Милушкин — писатель, бывший корреспондент газет «Комсомольская Правда в Беларуси», «Аргументы и Факты», «Криминальное обозрение»;
    • Мария Покусаева — автор блога Теория большого чтива , номинант на премию «Ревизор»;
    • Всеволод Алферов — писатель, директор издательства «Снежный Ком»;
    • Марго Генер — автор 30 книг в жанре фэнтези;
    • Алексей Жарков — руководитель конкурса фантастики «Квазар», издающийся автор;
    • Дарья Ченская — редактор издательства РИПОЛ классик.

    А среди главных членов жюри писатели:

    • Шимун Врочек
    • Александра Черчень
    • Софья Ролдугина
    • Вячеслав Бакулин
    • Артем Каменистый
    • Павел Корнев
    • Владимир Ларионов

    Председатель жюри: Василий Головачев.

    В шорт-лист прошли работы:

    • «Морская сказка»
    • «Адресат не найден»
    • «Сухо, господин робот!»
    • «Судный день. Фальстарт»
    • «Реальность»
    • «Море без границ»
    • «Дикая»
    • «Государство благодарит вас за утилизацию»
    • «Аменция»
    • «Малина»
    • «Кресло для господина Полицмейстера»
    • «Анимограмма»
    • «Каменное сердце»
    • «Наследие Миклоша»
    • «Дары богов»
    • «Старый-старый Муса»
    • «У моря на крае земли»
    • «И что ты ноешь, мелкая?»
    • «Веди меня»
    • «Сказочный бюрократ»

    Ознакомиться с ними можно на сайте премии.

    Жюри выберет 10 финалистов, которые призы: 15 000 рублей, приглашение в ежегодный сборник лучших работ и мастер-класс от членов жюри. Жюри также выберет лучшую работу конкурса, и ее автор будет удостоен дополнительной награды в 35 000 рублей.

    Победителей планируют назвать на торжественной церемонии в июле.

    Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.

    Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Diablo II: Resurrected. Какие недостатки классики нужно исправить в ремастере 3
      0
      1764
      Diablo II: Resurrected. Какие недостатки классики нужно исправить в ремастере

      Ремастер, который делают на совесть… и которому стоит быть смелее.

      «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет 2
      0
      14201
      «Атака титанов» на финишной прямой. Чем завершается один из главных аниме-сериалов последних лет

      Первая часть заключительного сезона ёще дальше уходит от формулы, где дети эпично сражаются против монстров. Это уже скорее сложное высказывание о войне и идеологиях.

      Star Wars: Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение 12
      0
      60762
      Knights of the Old Republic: за что их полюбили и будет ли продолжение

      Ностальгируем по лучшим видеоиграм по «Звёздным войнам» и надеемся увидеть новую часть. Или хотя бы переосмысление.

      Ирина Итиль «Бог из машины»
      0
      70323
      Ирина Итиль «Бог из машины»

      На приёме у психотерапевта старший лейтенант Ситара Вадма пыталась припомнить, когда богиня явилась в первый раз. Кажется, это случилось при втором подключении к системе инопланетного корабля.

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      113931
      Читаем книгу Аркади Мартин «Память, что зовётся империей»: византийская космоопера

      Во фрагменте посол шахтёрской станции Махит Дзмаре осматривает мёртвое тело предыдущего посла. И уже по первому впечатлению кажется, что Махит оказалась в центре политических интриг.

      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
      0
      267437
      Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста

      Свежий выпуск Фантастического подкаста.

      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге 4
      0
      116193
      Сериал «Сквозь снег», 2 сезон: классовая борьба в новом Ноевом ковчеге

      Второй сезон исправил ошибки первого, но потерял нескольких заметных пассажиров по дороге.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 7
      0
      127917
      Чарльз Стросс «Дженнифер Морг»: возвращение супершпиона и демонолога Боба Говарда

      Вторая часть хроники из будней Прачечной — самой секретной британской спецслужбы.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить