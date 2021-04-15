Организаторы литературного конкурса «Новая фантастика» объявили шорт-лист сезона 2021, куда вошли 20 лучших рассказов, прошедших уже два этапа отбора.
В этом году, юбилейном для конкурса, работы отбирали следующим образом:
- на первом этапе голосовали участники, каждый должен был поставить оценку другим работам и написать короткий отзыв;
- на втором этапе голосовали члены жюри, специалисты из литературных и публицистических кругов;
- на третьем этапе голосовать будут главные члены жюри, их мнение и определит победителя.
В этом году в состав жюри вошли 32 человека, среди них:
- Сергей Милушкин — писатель, бывший корреспондент газет «Комсомольская Правда в Беларуси», «Аргументы и Факты», «Криминальное обозрение»;
- Мария Покусаева — автор блога Теория большого чтива , номинант на премию «Ревизор»;
- Всеволод Алферов — писатель, директор издательства «Снежный Ком»;
- Марго Генер — автор 30 книг в жанре фэнтези;
- Алексей Жарков — руководитель конкурса фантастики «Квазар», издающийся автор;
- Дарья Ченская — редактор издательства РИПОЛ классик.
А среди главных членов жюри писатели:
- Шимун Врочек
- Александра Черчень
- Софья Ролдугина
- Вячеслав Бакулин
- Артем Каменистый
- Павел Корнев
- Владимир Ларионов
Председатель жюри: Василий Головачев.
В шорт-лист прошли работы:
- «Морская сказка»
- «Адресат не найден»
- «Сухо, господин робот!»
- «Судный день. Фальстарт»
- «Реальность»
- «Море без границ»
- «Дикая»
- «Государство благодарит вас за утилизацию»
- «Аменция»
- «Малина»
- «Кресло для господина Полицмейстера»
- «Анимограмма»
- «Каменное сердце»
- «Наследие Миклоша»
- «Дары богов»
- «Старый-старый Муса»
- «У моря на крае земли»
- «И что ты ноешь, мелкая?»
- «Веди меня»
- «Сказочный бюрократ»
Ознакомиться с ними можно на сайте премии.
Жюри выберет 10 финалистов, которые призы: 15 000 рублей, приглашение в ежегодный сборник лучших работ и мастер-класс от членов жюри. Жюри также выберет лучшую работу конкурса, и ее автор будет удостоен дополнительной награды в 35 000 рублей.
Победителей планируют назвать на торжественной церемонии в июле.
Конкурс «Новая фантастика» организуют литературные клубы «Настоящий писатель» и «Бумажный слон». Организаторы ставят целью найти талантливых начинающих авторов в жанре фантастики, и помочь им начать карьеру. «Новая фантастика» опирается на известный американский конкурс «Писатели будущего» (Writers of the Future), основанный в 1983 году писателем Л. Роном Хаббардом и его друзьями, легендарными фантастами Фрэнком Гербертом, Роджером Желязны, Рэем Бредбери.
Несколько издательств выпустили сборники с работами победителей, а роман финалистки 2018 года Яны Летт вышел в издательстве «Альпина Паблишерс».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.