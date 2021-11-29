Первые отзывы о «Матрице: Воскрешение»: хуже оригинала, но лучше сиквелов

В сеть попали отзывы зрителей (не критиков) с тестовых показов «Матрицы: Воскрешение» — кажется, новый фильм во франшизе приняли очень тепло!
Вместе с этим подтвердилась слитая этим летом информация о сюжете картины, так что берегитесь жирных спойлеров.
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Осторожно, спойлеры!
Так, фанаты серии оценили непредсказуемый сюжет.
Мне посчастливилось посмотреть «Матрицу 4» на этой неделе. Фильм, конечно, не так хорош, как первая часть, но лучше остальных двух. И сюжет развивается очень неожиданно.
Сюжет не соответствует ожиданиям. Если бы я пытался угадать его, то у меня бы не получилось. <…> История повествует о том, как Нео и Тринити выясняют, кто они такие. Но не так, как вы себе это представляете.
При этом структура ленты очень похожа на первую часть, и в фильме много пересечений с оригиналом.
Есть много сцен из первого фильма, которые переигрываются в новой ленте. Это сюжетно обосновано, но в то же время так авторы играют с ностальгией. Один из персонажей даже комментирует это.
Там довольно хорошо воссозданы бои из первой части, и довольно неожиданным образом — драка в коридоре, битва в додзё между Нео и Морфеусом, сражение в метро между Нео и агентом Смитом, вертолет, стреляющий в Нео и Тринити.
И вот еще несколько интересных подробностей о картине:
- Новый Морфеус — это разумная программа, которую написал Нео;
- Фильм начинается так же, как первая «Матрица»;
- Зиона больше нет, город пал из-за распрей после гибели Морфеуса;
- Появился город Ио, где люди и машины существуют вместе;
- Зал аплодировал, когда Тринити вспоминает, кто она такая на самом деле;
- Одна из финальных сцен напоминает фильм про зомби апокалипсис.
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Фильм выйдет в середине декабря.
Сценарист «Матрицы 4» уверяет, что это не очередной сиквел
По его словам, это самобытное произведение.
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