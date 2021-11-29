Первые отзывы о «Матрице: Воскрешение»: хуже оригинала, но лучше сиквелов

В сеть попали отзывы зрителей (не критиков) с тестовых показов «Матрицы: Воскрешение» — кажется, новый фильм во франшизе приняли очень тепло!

Вместе с этим подтвердилась слитая этим летом информация о сюжете картины, так что берегитесь жирных спойлеров.

Осторожно, спойлеры!

Так, фанаты серии оценили непредсказуемый сюжет.

Мне посчастливилось посмотреть «Матрицу 4» на этой неделе. Фильм, конечно, не так хорош, как первая часть, но лучше остальных двух. И сюжет развивается очень неожиданно. Сюжет не соответствует ожиданиям. Если бы я пытался угадать его, то у меня бы не получилось. <…> История повествует о том, как Нео и Тринити выясняют, кто они такие. Но не так, как вы себе это представляете.

При этом структура ленты очень похожа на первую часть, и в фильме много пересечений с оригиналом.

Есть много сцен из первого фильма, которые переигрываются в новой ленте. Это сюжетно обосновано, но в то же время так авторы играют с ностальгией. Один из персонажей даже комментирует это. Там довольно хорошо воссозданы бои из первой части, и довольно неожиданным образом — драка в коридоре, битва в додзё между Нео и Морфеусом, сражение в метро между Нео и агентом Смитом, вертолет, стреляющий в Нео и Тринити.

И вот еще несколько интересных подробностей о картине: