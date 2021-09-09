Первый трейлер новой «Матрицы»! А это точно не «Джон Уик»?

В сети наконец-то появился первый трейлер новой «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешения», который ранее показывали в рамках фестиваля CinemaCon.
Постановкой занимается Лана Вачовски, а главные роли исполняют Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Яхья Абдул-Матин II.
Если утечки верны, то сюжет развернется спустя 60 лет после событий третьей части: машины оживили Нео и Тринити, стерев им воспоминания, и погрузили обратно в перезагруженную Матрицу, из которой они должны выбраться.
В России фильм выйдет 16 декабря 2021 года. Мировая премьера состоится 22 декабря — в кинотеатрах и HBO Max.
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