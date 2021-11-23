Сценарист «Матрицы 4» уверяет, что это не очередной сиквел

Соавтор сценария «Матрицы: Воскрешение» Дэвид Митчелл рассказал, что грядущий фильм — «красивое и необычное творение».
По его словам, это не очередной сиквел, а нечто совершенно другое.
Я смотрел фильм в Берлине в сентябре. Я не могу сказать вам, о чем эта картина. Но я могу сказать, чем она точно не является. Это не еще одно продолжение, а нечто самобытное и включающее в себя предыдущие три «Матрицы». Фильму удалось достичь того, чего мы не видим в боевиках. А именно: он меняет правила блокбастеров.
Премьера картины в России состоится 16 декабря.
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