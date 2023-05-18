Первый геймплейный трейлер Lords of the Fallen. ОЧЕНЬ похоже на Dark Souls

Студия CI Games представила первый геймплейный трейлер экшен-RPG под названием Lords of the Fallen.

В ролике можно увидеть игровой процесс за разные классы, а также битвы с монстрами и боссами.

Интересно, что владельцы Deluxe-издания на старте получат дополнительный класс, а также косметические предметы.

Релиз состоится 13 октября на PS5, XSX/S и ПК.