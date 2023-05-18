Первый геймплейный трейлер Lords of the Fallen. ОЧЕНЬ похоже на Dark Souls

Студия CI Games представила первый геймплейный трейлер экшен-RPG под названием Lords of the Fallen.
В ролике можно увидеть игровой процесс за разные классы, а также битвы с монстрами и боссами.
Интересно, что владельцы Deluxe-издания на старте получат дополнительный класс, а также косметические предметы.
Релиз состоится 13 октября на PS5, XSX/S и ПК.
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Редактор
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Александр Ремизов
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