Первый сезон «Миротворца» не будет каноном для новой киновселенной DC

Джеймс Ганн поделился некоторыми подробностями о втором сезоне «Миротворца» с Джоном Синой в главной роли.

По его словам, первый сезон не будет каноничным для новой киновселенной DC. Но некоторые моменты из жизни главного героя и других персонажей останутся прежними.

Действие второго сезона развернется после событий грядущего «Супермена». Сериал поможет зрителям глубже погрузиться во вселенную.

Также руководитель киновселенной DC уточнил, что некоторые актеры из оригинального сериала вернутся к своим ролям.

Джеймс Ганн написал сценарий для второго сезона. Он же выступит режиссером некоторых эпизодов.