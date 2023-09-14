Первый тизер четвёртого сезона «Ради всего человечества»

Apple TV+ показала тизер четвёртого сезона фантастической драмы в жанре альтернативной истории «Ради всего человечества».

Первоначально сериал стартовал в альтернативных 60-х, где в космической гонке СССР опередил США и первым высадился на Луну. Это изменило космонавтику и все программы NASA.

Каждый сезон шоу охватывает свой период и свою тему: например, третий сезон был посвящён освоению Марса. Действие четвёртого же разворачивается в 2003 году вокруг новой космической программы по добыче материалов с ценных астероидов. Это может изменить будущее как Земли, так и Марса.

Над сериалом работает создатель «Звёздного крейсера „Галактика“» Рональд Мур. Он пишет сценарий и выступает шоураннером. В четвёртом сезоне к своим ролям вернулись Юэль Киннаман, Ренн Шмидт, Крис Маршалл и другие.

«Ради всего человечества» возвращается 10 ноября.