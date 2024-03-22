    Новости

    Первый тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

    22 марта 2024
    Фото аватара
    22.03.2024
    317
    0 минут на чтение
    Первый тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

    Стриминговый сервис Max выпустил первый тизер-трейлер сериального спин-оффа «Бэтмена» про Пингвина.

    Действие шоу развернется вскоре после событий фильма Мэтта Ривза. В центре внимания будет Кобблпот, который пришел к власти в преступном мире Готэма.

    Шоураннером выступает Лорен Лефранк, известная по сериалу «Агенты Щ.И.Т.». А главную роль исполняет Колин Фаррелл.

    Премьера состоится осенью 2024 года — пока без точной даты.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Мультсериал X-Men ’97: возвращение Радиоактивных людей. Первые впечатления 1
    0
    9268
    Мультсериал X-Men ’97: возвращение Радиоактивных людей. Первые впечатления

    Как минимум не хуже оригинала!

    «Кунг-фу панда 4». Как подошла к концу история По 1
    0
    16141
    «Кунг-фу панда 4». Как подошла к концу история По

    Один из тех редких случаев, когда четвёртый фильм серии не хуже остальных.

    Черновик 1072
    0
    34742
    Предотвращаем планетарный кризис в Final Fantasy VII в 118 выпуске «Фантастического подкаста»

    Обсуждаем главную японскую RPG всех времён, второй ремейк которой как раз недавно вышел на PS5

    Изгнать нельзя простить. Обзор Banishers: Ghosts of New Eden
    0
    68823
    Изгнать нельзя простить. Обзор Banishers: Ghosts of New Eden

    Создатели Life is Strange, Jusant и Vampyr снова сделали свою лучшую игру.

    Outcast — A New Beginning: горячий привет из 1990-х 4
    0
    131321
    Outcast — A New Beginning: горячий привет из 1990-х

    Игра про приключения, в которой хочется потеряться.

    Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов». Однажды в Ирландии
    0
    131583
    Шона Лоулес «Дети Богов и Воинов». Однажды в Ирландии

    Историческое фэнтези о потомках племени Дану

    Фантастические детективы: в будущем, в фэнтези и в иных мирах 33
    0
    209999
    Фантастические детективы: в будущем, в фэнтези и в иных мирах

    Сыщики из фантастических книг могут быть куда более интересными и незаурядными людьми, чем герои обычных детективов. Или даже вовсе не людьми…

    Легенда о Зелёном рыцаре: истоки и экранизации 8
    0
    268954
    Легенда о Зелёном рыцаре: истоки и экранизации

    Откуда взялась легенда о самом странном странном рыцаре Круглого стола — и кто воплощал её на экранах.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить