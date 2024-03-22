Первый тизер сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом

Стриминговый сервис Max выпустил первый тизер-трейлер сериального спин-оффа «Бэтмена» про Пингвина.
Действие шоу развернется вскоре после событий фильма Мэтта Ривза. В центре внимания будет Кобблпот, который пришел к власти в преступном мире Готэма.
Шоураннером выступает Лорен Лефранк, известная по сериалу «Агенты Щ.И.Т.». А главную роль исполняет Колин Фаррелл.
Премьера состоится осенью 2024 года — пока без точной даты.
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