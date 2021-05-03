Первый тизер-трейлер сериала «1899» от создателей «Тьмы»

Netflix представил первый тизер-трейлер мистического сериала «1899», над которым работают создатели «Тьмы» Янтье Фризе и Баран бо Одар.

Сюжет развернется в начале 20 века, а в центре внимания будет группа иммигрантов, которая отправляется на корабле из Европы в Нью-Йорк. Однако когда они обнаруживают в открытом море без вести пропавшее несколько месяцев назад судно, их путешествие оборачивается настоящим кошмаром.

В актерском составе числятся Эмили Бичем («В пустыне смерти»), Анайрин Барнард («Белая королева»), Андрес Пичман («Тьма»), Мигель Бернардо («Элита») и многие другие. Причем каждый из них будет говорить на своем родном языке, поскольку шоу изначально задумывалось как многоязычная драма.

У «1899» пока нет даты выхода.