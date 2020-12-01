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    Новости

    Первый трейлер 3DCG-аниме «Ая и ведьма» от Ghibli — в супер-жутком качестве

    1 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    01.12.2020
    673
    0 минут на чтение
    Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии 6

    В интернете появился первый трейлер 3DCG-аниме «Ая и ведьма» (в оригинале — Earwig and the Witch) от студии Ghibli. Правда, его качество оставляет желать лучшего.

    Мультфильм снят по мотивам одноименного фэнтези-романа Дианы Уинн Джонс. Режиссером выступил Горо Миядзаки, а Хаяо ему помогал.

    В центре сюжета сирота Ая, которую удочеряет ведьма и приводит в свое жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. Впрочем, девочка еще покажет ей, кто в доме хозяин!

    «Ая и ведьма» выйдет в России 25 марта 2021 года.

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     Кот-император |  19.06.2020

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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