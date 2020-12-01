Первый трейлер 3DCG-аниме «Ая и ведьма» от Ghibli — в супер-жутком качестве

В интернете появился первый трейлер 3DCG-аниме «Ая и ведьма» (в оригинале — Earwig and the Witch) от студии Ghibli. Правда, его качество оставляет желать лучшего.
Мультфильм снят по мотивам одноименного фэнтези-романа Дианы Уинн Джонс. Режиссером выступил Горо Миядзаки, а Хаяо ему помогал.
В центре сюжета сирота Ая, которую удочеряет ведьма и приводит в свое жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. Впрочем, девочка еще покажет ей, кто в доме хозяин!
«Ая и ведьма» выйдет в России 25 марта 2021 года.
Читайте также
Ghibli показала постер и кадры «Аи и ведьмы» — первого полнометражного CG-проекта студии
Кот-император | 19.06.2020
Даты выхода мультфильма нет — его планируют показать сперва на одном из кинофестивалей.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Подпишитесь на журнал!
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.