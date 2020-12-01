Первый трейлер 3DCG-аниме «Ая и ведьма» от Ghibli — в супер-жутком качестве

В интернете появился первый трейлер 3DCG-аниме «Ая и ведьма» (в оригинале — Earwig and the Witch) от студии Ghibli. Правда, его качество оставляет желать лучшего.

Мультфильм снят по мотивам одноименного фэнтези-романа Дианы Уинн Джонс. Режиссером выступил Горо Миядзаки, а Хаяо ему помогал.

В центре сюжета сирота Ая, которую удочеряет ведьма и приводит в свое жуткое логово, полное невидимых комнат, зелий и магических книг. Впрочем, девочка еще покажет ей, кто в доме хозяин!

«Ая и ведьма» выйдет в России 25 марта 2021 года.