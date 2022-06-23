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    Новости

    Первый взгляд на мультфильм Once Our Land

    23 июня 2022
    23.06.2022
    553
    0 минут на чтение
    Первый взгляд на мультфильм Once Our Land

    Студии Mercury Filmworks and Goodbye Productions представили первый трейлер мультфильма Once Our Land, в основу которого лёг одноименный комикс Питера Рика.

    Действие картины развернётся в Европе 1830-х годов, а в центре сюжета будет 11-летняя Ингрид, которая вынуждена выживать в городе, наводнённом грозными монстрами из другого мира. К счастью, однажды она заводит дружбу с Фрицем — седым, старым воином с повязкой на глазу. И вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти любимый город.

    Режиссёром выступает сам Питер Рик, а за сценарий отвечает Фил Иванушич. Вместе они ранее уже работали над несколькими проектами, включая «Лигу суперзлодеев».

    У мультфильма пока нет даты выхода.

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