Первый взгляд на мультфильм Once Our Land

Студии Mercury Filmworks and Goodbye Productions представили первый трейлер мультфильма Once Our Land, в основу которого лёг одноименный комикс Питера Рика.

Действие картины развернётся в Европе 1830-х годов, а в центре сюжета будет 11-летняя Ингрид, которая вынуждена выживать в городе, наводнённом грозными монстрами из другого мира. К счастью, однажды она заводит дружбу с Фрицем — седым, старым воином с повязкой на глазу. И вместе они отправляются в опасное путешествие, чтобы спасти любимый город.

Режиссёром выступает сам Питер Рик, а за сценарий отвечает Фил Иванушич. Вместе они ранее уже работали над несколькими проектами, включая «Лигу суперзлодеев».

У мультфильма пока нет даты выхода.