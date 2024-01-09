По «Звездному пути: Пикар» делают полнометражку

4 января вышел подкаст Happy Sad Confused с Патриком Стюартом, в котором он рассказал, что Пикар из «Звездного пути» получит полнометражный фильм.

Выпуск записали еще в ноябре 2023 года в рамках рекламы автобиографии актера под названием Making It So.

Прошлой ночью я узнал, что сценарий для фильма с моим участием уже готов. Скоро мне его должны прислать. Я взволнован, потому что это похоже на проект, где можно будет поэкспериментировать.

Будет ли это фильм для традиционного проката или выпуска на стриминговых платформах, не уточняется.