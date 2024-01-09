По «Звездному пути: Пикар» делают полнометражку

4 января вышел подкаст Happy Sad Confused с Патриком Стюартом, в котором он рассказал, что Пикар из «Звездного пути» получит полнометражный фильм.
Выпуск записали еще в ноябре 2023 года в рамках рекламы автобиографии актера под названием Making It So.
Прошлой ночью я узнал, что сценарий для фильма с моим участием уже готов. Скоро мне его должны прислать. Я взволнован, потому что это похоже на проект, где можно будет поэкспериментировать.
Будет ли это фильм для традиционного проката или выпуска на стриминговых платформах, не уточняется.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Подписка на 2024 год
Рекомендуем
-
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.