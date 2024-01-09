    Новости

    По «Звездному пути: Пикар» делают полнометражку

    9 января 2024
    Фото аватара
    09.01.2024
    78
    0 минут на чтение
    По «Звездному пути: Пикар» делают полнометражку

    4 января вышел подкаст Happy Sad Confused с Патриком Стюартом, в котором он рассказал, что Пикар из «Звездного пути» получит полнометражный фильм.

    Выпуск записали еще в ноябре 2023 года в рамках рекламы автобиографии актера под названием Making It So.

    Прошлой ночью я узнал, что сценарий для фильма с моим участием уже готов. Скоро мне его должны прислать. Я взволнован, потому что это похоже на проект, где можно будет поэкспериментировать.

    Будет ли это фильм для традиционного проката или выпуска на стриминговых платформах, не уточняется.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Лучшие фильмы ужасов 2023 года 2
    0
    9370
    Лучшие фильмы ужасов 2023 года

    Зомби, злобные куклы, инопланетяне и все страхи года.

    Трудное восхождение: Космические итоги 2023 года
    0
    55641
    Трудное восхождение: Космические итоги 2023 года

    Столкновения с космическим мусором, лунные аварии и исследования астероидов

    «Прикладываю усилия, чтобы журнал жил»: интервью с почётными спонсорами «Мира фантастики» 2
    0
    139102
    «Прикладываю усилия, чтобы журнал жил»: интервью с почётными спонсорами «Мира фантастики»

    Читатели МФ — о важности фантастики, любви к чтению и ценности бумажных журналов

    Терри Пратчетт, Стивен Бриггс «И всё-таки Черепаха движется. Путеводитель по Плоскому миру». Пособие для путешественников
    0
    133928
    Терри Пратчетт, Стивен Бриггс «И всё-таки Черепаха движется. Путеводитель по Плоскому миру». Пособие для путешественников

    Справочник и юмор в одном флаконе

    Спецвыпуск № 17. Старая добрая кинофантастика (2024)
    0
    256307
    Анонс спецвыпуска № 17. Старая добрая кинофантастика (2024)

    Рассказываем о планах на самый ностальгический спецвыпуск этого года

    Лучшие игры 2023: эксклюзивы Nintendo Switch 10
    0
    250900
    Лучшие игры 2023: эксклюзивы Nintendo Switch

    Легенды о Зельде, соблазнительные ведьмочки и много Марио

    Лучшие сериалы 2023 года: фантастика, фэнтези и супергерои 9
    0
    294271
    Лучшие сериалы 2023 года: фантастика, фэнтези и супергерои

    Хорошая экранизация игры. Хорошая адаптация аниме от Netflix! И неожиданный бум хороших российских сериалов.

    Фантастика-2024: книги, которые выйдут за рубежом 18
    0
    316857
    Фантастика-2024: книги, которые выйдут за рубежом

    Новый цикл от создателей «Пространства», продолжение «Империи вампиров», шестая книга Кристофера Руоккио, наконец-то решивший юридические проблемы Питер Бигл и первый за долгое время роман Бачигалупи.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить