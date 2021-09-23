    3
    Новости

    Победители литературного конкурса «Новая детская книга» XII

    23 сентября 2021
    23.09.2021
    263
    0 минут на чтение
    1

    Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» назвали имена победителей XII сезона. Им вручили памятные статуэтки, а финалистам и призерам — дипломы.

    «Новая детская иллюстрация»

    1. Фадеева Ольга — «А в это время…»;
    2. Шебеко Мария — «Где мой дом?»;
    3. Красильникова Дарья — серия иллюстраций к произведению «Крокодил» К. Чуковского.

    Номинация «Истории для самых маленьких»

    1. Дёгтева Валентина «Ворона, Лисица и пицца» и Горбунова Ксения  «Кафе «Хрум-ням-ням»» ;
    2. Вербицкая Ольга — «Папа и я» ;
    3. Фикс Ольга — «Один день из жизни Дракона».

    Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»

    1. Волынская Илона и Кащеев Кирилл — «Фабрика мертвецов»;
    2. Герда Александр — «Терия. Кровавый узел»;
    3. Сканников Владимир «Час-корень» и Клейн Марина «Симилэх. Девочки в тайге».

    Конкурс «Новая детская книга» впервые появился в 2009 году под крылом издательства «Росмэн». Его главная награда — помощь с выходом произведения в печать.

    Благодаря ему вышло много книг, ставших бестселлерами. Например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева.

    Читайте также

    «Новая детская книга»: объявлены победители XI сезона

    Кто вошёл в шорт-лист конкурса «Новая детская книга» XII?

     Кот-император |  05.07.2021

    До 16 августа на сайте конкурса открыто читательское голосование.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Новое славянское фэнтези 5
    0
    3838
    Новое славянское фэнтези: «Битва за Лукоморье», «Мара и Морок» и другие

    Свежие книги и циклы, вдохновленные нашей родной мифологией

    «Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов
    0
    16944
    «Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов

    Правда ли получилось приключение в духе Индианы Джонса и найдут ли здесь что-то интересное для себя опытные игроки?

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект» 1
    0
    62038
    Марта Уэллс «Сетевой эффект»: саркастичный робот-спасатель на очередной миссии

    Увлекательная космическая опера про очень самостоятельного робота.

    Лучший перевод «Дюны»: в каком читать?
    0
    70457
    Лучший перевод «Дюны»: в каком читать?

    Разбираем наиболее известные переводы «Дюны» Фрэнка Герберта и выбираем самый удачный. Выбор не так прост, как кажется!

    Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста 1
    0
    172969
    Столетие Станислава Лема в 32-м выпуске подкаста

    Вербально признаёмся в любви к творчеству Станислава Лема

    «Космобой», «Мир кентавров» и другие: мультсериалы, которые вы пропустили 3
    0
    115162
    «Космобой», «Мир кентавров» и другие: мультсериалы, которые вы пропустили

    Можно посмотреть на приключения мальчишек в космосе, а можно — на загробное путешествие лошади по миру животных с человеческими торсами.

    Видео: обзор настольной игры Cyberpunk RED
    0
    276879
    Видео: обзор настольной игры Cyberpunk RED

    Новый ролик от Hobby World.

    Настольная стратегия «Дюна. Империя» 2
    0
    125764
    Настольная стратегия «Дюна. Империя»

    Повоевать за Арракис могут и поклонники «Дюны», и любители стратегий.

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить