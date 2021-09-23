Победители литературного конкурса «Новая детская книга» XII

Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» назвали имена победителей XII сезона. Им вручили памятные статуэтки, а финалистам и призерам — дипломы.
«Новая детская иллюстрация»
- Фадеева Ольга — «А в это время…»;
- Шебеко Мария — «Где мой дом?»;
- Красильникова Дарья — серия иллюстраций к произведению «Крокодил» К. Чуковского.
Номинация «Истории для самых маленьких»
- Дёгтева Валентина «Ворона, Лисица и пицца» и Горбунова Ксения «Кафе «Хрум-ням-ням»» ;
- Вербицкая Ольга — «Папа и я» ;
- Фикс Ольга — «Один день из жизни Дракона».
Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»
- Волынская Илона и Кащеев Кирилл — «Фабрика мертвецов»;
- Герда Александр — «Терия. Кровавый узел»;
- Сканников Владимир «Час-корень» и Клейн Марина «Симилэх. Девочки в тайге».
Конкурс «Новая детская книга» впервые появился в 2009 году под крылом издательства «Росмэн». Его главная награда — помощь с выходом произведения в печать.
Благодаря ему вышло много книг, ставших бестселлерами. Например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева.
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Кот-император | 05.07.2021
До 16 августа на сайте конкурса открыто читательское голосование.
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