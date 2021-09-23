Победители литературного конкурса «Новая детская книга» XII

Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» назвали имена победителей XII сезона. Им вручили памятные статуэтки, а финалистам и призерам — дипломы.

«Новая детская иллюстрация»

Фадеева Ольга — «А в это время…» ; Шебеко Мария — «Где мой дом?» ; Красильникова Дарья — серия иллюстраций к произведению «Крокодил» К. Чуковского.

Номинация «Истории для самых маленьких»

Дёгтева Валентина «Ворона, Лисица и пицца» и Горбунова Ксения «Кафе «Хрум-ням-ням»» ; Вербицкая Ольга — «Папа и я» ; Фикс Ольга — «Один день из жизни Дракона».

Номинация «Фэнтези. Мистика. Хоррор»

Волынская Илона и Кащеев Кирилл — «Фабрика мертвецов»; Герда Александр — «Терия. Кровавый узел» ; Сканников Владимир «Час-корень» и Клейн Марина «Симилэх. Девочки в тайге» .

Конкурс «Новая детская книга» впервые появился в 2009 году под крылом издательства «Росмэн». Его главная награда — помощь с выходом произведения в печать.

Благодаря ему вышло много книг, ставших бестселлерами. Например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева.