Кто вошёл в шорт-лист конкурса «Новая детская книга» XII?

Организаторы литературного конкурса «Новая детская книга» — уже XII сезона! — объявили шорт-лист в трёх основных номинациях. На этом этапе осталось 31 работа (в лонг-лист, напомним, вошло 129 работ). Всего было прислано более чем 5600 заявок.

Номинации этого сезона

«Истории для самых маленьких» (как сказочные, так и реалистичные истории, а также книжки-картинки для детей до 5 лет).

«Фэнтези. Мистика. Хоррор» (художественные произведения для подростков от 12 лет и

молодежи).

молодежи). «Новая детская иллюстрация» (иллюстрации к ограниченному списку детских и

подростковых произведений, а также авторские графические романы и комиксы).

Работы финалистов рассмотрит экспертное жюри, в состав которого вошли профессионалы в области детской литературы, представители киноиндустрии и мастера книжной иллюстрации. Главный приз —

предложение издания рукописи или иллюстрирование будущей книги получат победители каждой

из трех номинаций.

Кроме того, до 16 августа на сайте конкурса открыто читательское голосование — любой желающий может скачать работы для ознакомления и после прочтения проголосовать за наиболее понравившуюся

рукопись каждой из текстовых номинаций. Авторы работ, набравших наибольшее число голосов,

получат специальный приз «Выбор открытого читательского голосования». Помимо этого, будут

вручены специальные призы, среди которых и, традиционно, «Выбор портала “Мир фантастики”».

Работы финалистов

«Истории для самых маленьких»

Васягина Веста (Россия, Санкт-Петербург) «Секрет моряка Бряка» Вербицкая Ольга (Россия, Санкт-Петербург) «Папа и я» Весова Юлия (Россия, Москва) «Чудовищная книжка» Горбунова Ксения (Россия, Ростов-на-Дону) «Кафе «Хрум-ням-ням»» Гундер Анастасия (Россия, Сочи) «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» Дёгтева Валентина (Россия, Москва) «Ворона, Лисица и пицца» Дылдина Ольга (Россия, Екатеринбург) «Баю-бай, Рыжий хохолок!» Земляничкина Екатерина (Россия, Санкт-Петербург) «Черная Монстра и белый хвост» Стадник Зуля (Россия, Тобольск) «Баю-баю-бамс!» Фикс Ольга (Израиль, Маале Адумим) «Один день из жизни Дракона»

«Фэнтези. Мистика. Хоррор»

Белоусова Татьяна (Россия, Тюмень) «Берегини. Правильный дар» Волгина Алена (Россия, Самара) «Воланте. Ветер перемен» Волынская Илона, Кащеев Кирилл (Украина, Днепр) «Фабрика мертвецов» Герда Александр (Украина, Донецк) «Терия. Кровавый узел» Клейн Марина (Россия, Москва) «Симилэх. Девочки в тайге» Надя Сова (Россия, Москва) «Знат» Митрофанов Михаил (Россия, Москва) «Особый приказ» Родионова Ирина (Россия, Новотроицк) «семьЯ» Сканников Владимир (Россия, Железноводск) «Час-корень» Томах Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Ястреб Черной королевы»

Номинация «Новая детская иллюстрация»

Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп» и серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

В XII сезон в жюри входят: писатели Анастасия Орлова, Вадим Панов, Марина и Сергей Дяченко; художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Устинов, Ирина Петелина, Олег Корытов, Виктория Фомина; редактор книжного раздела «Мира фантастики» Борис Невский; главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина; шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова; композитор Григорий Гладков; литературный критик Наталья Ломыкина, поэтесса, литературная обозревательница Ольга Лишина; редакция Международного стримингового сервиса аудиокниг Storytel; руководитель Авторско-правового отдела ГК ЛитРес Екатерина Глатерман; креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин; Исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», зав. отделом литературы на иностранных языках РГДБ Анжела Лебедева.