Похоже, «Сорвиголова» и другие сериалы Marvel скоро уберут из Netflix

Как сообщают СМИ, при включении сериалов Marvel на Netflix появляется короткое уведомление, согласно которому они доступны только до 1 марта.

Это уведомление актуально для Великобритании и некоторых других регионов. Нам его «поймать» не удалось.

Почему сериалы Marvel решили убрать из стримингового сервиса, пока неизвестно. Также непонятно, что с ними станет дальше. Возможно, они «переедут» в подписку Disney+.

В числе этих шоу «Сорвиголова», «Джессика Джонс», «Железный кулак», «Люк Кейдж», «Защитники» и «Каратель».

Некоторые персонажи из этих сериалов уже появились в киновселенной Marvel. Например, Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса и Кинг Пин в исполнении Винсента Д’Онофрио.