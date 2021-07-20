Пол Атрейдес, Чани и герцог Лето на свежих постерах «Дюны»

В сети появилась пачка свежих постеров «Дюны» Дени Вильнева с главными героями новой экранизации — возможно, скоро с нами поделятся еще одним трейлером.
Среди них Пол Атрейдес, барон Владимир Харконнен, Чани, Леди Джессика, герцог Лето Атрейдес, Гурни, Дункан Айдахо и Стилгар.
Напомним, в основу сюжета картины легла только половина оригинальной истории Фрэнка Герберта.
«Дюна» выйдет в России 14 октября, а в HBO Max — 22 числа. Хронометраж ленты составит 2 часа 35 минут.
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Редактор
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