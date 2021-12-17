Посмотрите первую серию нового «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» опубликовал первую серию нового «Ну, погоди!» с Гариком Харламовым и Дмитрием Хрусталевым в главных ролях.
Эпизод называется «Лунапарк». В ней Волк пытается ухаживать за Косулей Улей, но в дело вмешивается Заяц. Также зрителей знакомят с новыми персонажами — ежиком Шу и барсуком Тимом.
При этом подписчикам онлайн-кинотеатра Okko сегодня доступны сразу четыре серии. Пятая же выйдет только 31 декабря. Всего в первом сезоне будет 52 эпизода.
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Кот-император | 21.11.2021
Точная дата премьеры пока не сообщается.
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