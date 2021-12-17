Посмотрите первую серию нового «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» опубликовал первую серию нового «Ну, погоди!» с Гариком Харламовым и Дмитрием Хрусталевым в главных ролях.

Эпизод называется «Лунапарк». В ней Волк пытается ухаживать за Косулей Улей, но в дело вмешивается Заяц. Также зрителей знакомят с новыми персонажами — ежиком Шу и барсуком Тимом.

При этом подписчикам онлайн-кинотеатра Okko сегодня доступны сразу четыре серии. Пятая же выйдет только 31 декабря. Всего в первом сезоне будет 52 эпизода.