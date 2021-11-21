Волк с голосом Харламова: первый тизер нового «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» представили первый тизер нового «Ну, погоди! Каникулы» на Comic Con Russia.
Волка озвучил Гарик Харламов, а кроме уже знакомых нам Волка и Зайца в мультсериале появятся и новые герои — барсук Тима, ёжик Шу и косуля Уля.
Создатели сериала сообщили, что персонаж Волка претерпел некоторые изменения: теперь его единственной вредной привычкой будет геймерство, потому что на экране не рекомендуется показывать курение и распитие спиртных напитков.
Также отмечается, что персонажи почти не будут разговаривать, за исключением коротких крепких фраз типа «Ну, погоди!».
Точная дата премьеры пока не сообщается.
Читайте также
В «Ну, погоди!» появится новый герой — хладнокровный, как Чак Норрис, котенок
Дмитрий Кинский | 19.11.2020
Сейчас на его роль ищут актера.
В перезапуске «Ну, погоди!» разницу в возрасте Волка и Зайца сократили
Дмитрий Кинский | 26.10.2021
Новые подробности о перезапуске культового мультсериала.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Захват движенийДайте уже Серкису «Оскар»!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.