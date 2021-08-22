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    Новости

    Постеры и тизеры постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина»

    22 августа 2021
    22.08.2021
    865
    1 минута на чтение
    Постеры и тизеры постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина»

    Канал FX поделился пачкой новых рекламных роликов и постеров постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина» (Y: The Last Man).

    Шоу основано на серии комиксов от Брайана К. Вона («Сага») и Пии Гуерры. По сюжету во всём мире начали умирать мужчины и другие млекопитающие с Y-хромосомой. Однако вскоре женщины обнаружили последнего оставшегося в живых мужчину по имени Йорик Браун (Бен Шнетцер) и его обезьяну Амперсанда. Пока вокруг рушится общество, последний мужчина вынужден скрываться…

     

     

    В актёрском составе значатся Эшли Роман, Оливия Тирлби, Куинси Кирквуд, Джесс Салгейру и другие. Все эпизоды были сняты женщинами.

    Премьера состоится 13 сентября 2021 года на канале FX и стриминге Hulu.

     

    Постеры

    Черновик 873 Постеры и тизеры постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина» 1

    Персонажные постеры с кратким описанием

    Спецагент с самой важной миссией

    Черновик 867

    Вынужденный лидер

    Черновик 869

    Добровольная новобранка

    Черновик 872

    Решимость повернуть время вспять

    Жизнь, оставленная позади

    Черновик 871

    Поиск надежды в море хаоса

    Ученый с невозможным подопытным

    Тайна, спрятанная на виду

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    Экранизация знаменитого комикса о мире постапокалипсиса, в котором в одночасье умерли все мужчины. Почти все.

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