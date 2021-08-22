Постеры и тизеры постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина»

Канал FX поделился пачкой новых рекламных роликов и постеров постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина» (Y: The Last Man).
Шоу основано на серии комиксов от Брайана К. Вона («Сага») и Пии Гуерры. По сюжету во всём мире начали умирать мужчины и другие млекопитающие с Y-хромосомой. Однако вскоре женщины обнаружили последнего оставшегося в живых мужчину по имени Йорик Браун (Бен Шнетцер) и его обезьяну Амперсанда. Пока вокруг рушится общество, последний мужчина вынужден скрываться…
Somewhere is the answer. #YTheLastMan streams September 13 exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/rcviZrf3tS
— Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 20, 2021
When the whole world’s looking, no one can hide forever. #YTheLastMan streams September 13, exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/ON9EwlbgMx
— Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 18, 2021
В актёрском составе значатся Эшли Роман, Оливия Тирлби, Куинси Кирквуд, Джесс Салгейру и другие. Все эпизоды были сняты женщинами.
Премьера состоится 13 сентября 2021 года на канале FX и стриминге Hulu.
Anything could happen now. #YTheLastMan premieres September 13, exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/OsloxweCbt
— Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 16, 2021
Постеры
Персонажные постеры с кратким описанием
Спецагент с самой важной миссией
Вынужденный лидер
Добровольная новобранка
Решимость повернуть время вспять
Жизнь, оставленная позади
Поиск надежды в море хаоса
Ученый с невозможным подопытным
Тайна, спрятанная на виду
Читайте также
«Y: Последний мужчина» — первый трейлер экранизации. На планете не осталось мужиков!
Экранизация знаменитого комикса о мире постапокалипсиса, в котором в одночасье умерли все мужчины. Почти все.
-
Рекомендуем
Подкаст
Наши комиксы
Комикс: некромант«Восстань из могилы!».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.