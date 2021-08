Постеры и тизеры постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина»

Канал FX поделился пачкой новых рекламных роликов и постеров постапокалиптического сериала «Y: Последний мужчина» (Y: The Last Man).

Шоу основано на серии комиксов от Брайана К. Вона («Сага») и Пии Гуерры. По сюжету во всём мире начали умирать мужчины и другие млекопитающие с Y-хромосомой. Однако вскоре женщины обнаружили последнего оставшегося в живых мужчину по имени Йорик Браун (Бен Шнетцер) и его обезьяну Амперсанда. Пока вокруг рушится общество, последний мужчина вынужден скрываться…

Somewhere is the answer. #YTheLastMan streams September 13 exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/rcviZrf3tS — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 20, 2021

When the whole world’s looking, no one can hide forever. #YTheLastMan streams September 13, exclusively on #FXonHulu pic.twitter.com/ON9EwlbgMx — Y: The Last Man (@Y_FXonHulu) August 18, 2021

В актёрском составе значатся Эшли Роман, Оливия Тирлби, Куинси Кирквуд, Джесс Салгейру и другие. Все эпизоды были сняты женщинами.

Премьера состоится 13 сентября 2021 года на канале FX и стриминге Hulu.

Постеры

Персонажные постеры с кратким описанием

Спецагент с самой важной миссией

Вынужденный лидер

Добровольная новобранка

Решимость повернуть время вспять

Жизнь, оставленная позади

Поиск надежды в море хаоса

Ученый с невозможным подопытным

Тайна, спрятанная на виду