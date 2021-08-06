«Y: Последний мужчина» — первый трейлер экранизации. На планете не осталось мужиков!

В сети вышел первый трейлер сериала «Y: Последний мужчина». Это экранизация знаменитого комикса Брайана Вона о мире постапокалипсиса, в котором в одночасье умерли все мужчины. Почти все.

Главный герой Йорик и его обезьянка — единственные носители Y-хромосомы, каким-то чудом оставшиеся в живых. Они пытаются выжить в рухнувшем мире, где умерли большинство руководителей, полицейских и представители прочих типично «мужских» профессий. Он хочет добраться до своей девушки, но знакомые уговаривают его отправиться в лабораторию, где учёные смогут выяснить, почему у Йорика иммунитет, чтобы спасти человечество. А вокруг кипят бои за власть и пропитание, за последним в мире мужиком охотятся разные фракции, включая и радикальных феминисток, которые хотели бы с ним покончить…

Трейлер показывает сам момент катастрофы, когда все мужчины на Земле почти мгновенно умерли (впрочем, в трейлере показывают последствия только для США) и знакомит с Йориком в исполнении Бена Шенцера (Кадгар из «Варкрафта») и девушками, которые пытаются его спасти. Судя по трейлеру, создатели немного изменили сюжет оригинала: в отличие от комикса, теперь президентом становится мать Йорика, конгрессвумен Дженнифер Браун. В комиксе президент была отдельным персонажем.

Сериал выйдет 13 сентября на стриминг-сервисе Hulu.